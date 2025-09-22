Este Oppo con diseño TOP, procesador GAMER, 512GB y pantalla INDESTRUCTIBLE ha bajado su precio al mínimo

Durante todos estos meses del 2025 se han lanzado diferentes teléfonos, pero solo algunos logran destacar por su gran potencia, resistencia extrema y precio reducido.

Si bien Samsung y Motorola tienen algunos de los teléfonos más equilibrados, la marca china Oppo también figura en el TOP de ventas gracias a sus últimos modelos y el OPPO Reno 13 F se ha convertido en la mejor alternativa, puesto que no solo tiene diseño sofisticado, sino también gran resistencia y precio reducido.

El OPPO Reno 13 F es uno de los teléfonos más completos que puedes comprar. Si hablamos de su pantalla, el equipo llega con panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución 1080 x 2400 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un grosor de 7.8 mm.

Si hablamos de potencia, debes saber que el OPPO Reno 13 F llega con el potente procesador Snapdragon 6 Gen 1, el cual llega acompañado de 12GB de RAM físico y 12GB de RAM virtual, además de un memoria interna de 512GB, ampliable hasta 1TB con una MicroSD.

Este es el Oppo Reno 13 F 5G. Foto: Oppo

Pero, el mejor atributo del OPPO Reno 13 F es el juego de cámaras 4K que tiene: sensor de 50MP con OIS, lente gran angualar de 8MP, macro de 2MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías de alta calidad.

¿Qué precio tiene el OPPO Reno 13 F para septiembre del 2025? Si quieres tener este smartphone, debes de saber que el precio actual es de 1199 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 340 dólares.