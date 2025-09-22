0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Este Oppo con diseño TOP, procesador GAMER, 512GB y pantalla INDESTRUCTIBLE ha bajado su precio al mínimo

Han pasado solo algunos meses y el precio de este Oppo se ha desplomado hasta el suelo. Pero, no te dejes sorprender, es uno de los gama media más potentes con IA.

Daniel Robles
El OPPO Reno 13 F 5G es uno de los teléfonos de gama media más completos y su precio ha bajado demasiado.
El OPPO Reno 13 F 5G es uno de los teléfonos de gama media más completos y su precio ha bajado demasiado. | Foto: composición/Weibo
Durante todos estos meses del 2025 se han lanzado diferentes teléfonos, pero solo algunos logran destacar por su gran potencia, resistencia extrema y precio reducido.

Si bien Samsung y Motorola tienen algunos de los teléfonos más equilibrados, la marca china Oppo también figura en el TOP de ventas gracias a sus últimos modelos y el OPPO Reno 13 F se ha convertido en la mejor alternativa, puesto que no solo tiene diseño sofisticado, sino también gran resistencia y precio reducido.

El Honor 400 Pro se ha convertido en el teléfono de gama alta más barato y te conviene en lugar del iPhone 17 Air.

PUEDES VER: Por qué gastar $1000 en el iPhone 17 Air si este Honor tiene el doble de batería, mejores cámaras y cuesta menos

El OPPO Reno 13 F es uno de los teléfonos más completos que puedes comprar. Si hablamos de su pantalla, el equipo llega con panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución 1080 x 2400 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y un grosor de 7.8 mm.

Si hablamos de potencia, debes saber que el OPPO Reno 13 F llega con el potente procesador Snapdragon 6 Gen 1, el cual llega acompañado de 12GB de RAM físico y 12GB de RAM virtual, además de un memoria interna de 512GB, ampliable hasta 1TB con una MicroSD.

Oppo Reno 13 F 5G

Este es el Oppo Reno 13 F 5G. Foto: Oppo

Pero, el mejor atributo del OPPO Reno 13 F es el juego de cámaras 4K que tiene: sensor de 50MP con OIS, lente gran angualar de 8MP, macro de 2MP y selfie de 32MP. Podrás grabar videos en 4K a 30fps y tomar fotografías de alta calidad.

¿Qué precio tiene el OPPO Reno 13 F para septiembre del 2025? Si quieres tener este smartphone, debes de saber que el precio actual es de 1199 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 340 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

