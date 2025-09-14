No hay mejor teléfono que este Oppo con 4 cámaras de 50MP: videos en 4K a 60fps y poderosa batería de 6200 mAh

Oppo es una marca china que se ha ganado un lugar en el mercado tecnológico, puesto que sus modelos más recientes sobresalen por su gran gran potencia, su diseño innovador y sus cámaras profesionales.

Para este 2025, Oppo intentará dominar la gama media con su modelo más PRO, el cual resalta por tener uno de los juegos de cámaras más equilibrados que puedes tener en un smartphone. Este es el Oppo Reno 14 Pro 5G, un equipo ideal para los creadores de contenido.

¿Qué características tiene el Oppo Reno 14 Pro? Uno de los apartados más importantes es su potente juego de cámaras, ya que tiene un lente de 50MP con OIS, gran angular de 50MP, lente Telefoto de 50MP y selfie de 50MP. Con esta configuración puedes grabar videos en 4K a 60fps y tener imágenes de alta resolución.

Si hablamos de potencia, este Oppo también resaltan demasiado, puesto que tiene un procesador Mediatek Dimensity 8450, acompañado de 16GB de RAM y una versión superior de 1TB. Además, su batería de 6200 mAh con carga de 80W, lo que quiere decir que en solo 20 minutos lo tendrás listo para la acción.

Este es el Oppo Reno 14 Pro. Foto: Oppo

¿Te gustan las series o películas? Este Oppo llega con una pantalla de tipo AMOLED con 6.83 pulgadas y resolución 1272 x 2800 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz.

Finalmente, ¿qué precio tiene el Oppo Reno 14 Pro? Actualmente, puedes comprar este equipo premium con 580 euros, lo que al tipo de cambio serían unos 2400 soles.