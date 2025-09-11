- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1
- Eliminatorias 2026
- Selección Peruana
- Mundial de desayunos
¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone 17 si este Oppo acuático tiene 512GB, 5800 mAh y cuesta la mitad?
Este Oppo tiene todo lo que buscas en un teléfono de gran calidad: pantalla, batería, procesador y funciones con IA. Lo mejor es que no te cuesta tanto dinero.
El último lanzamiento de Apple, el iPhone 17, no ha logrado colmar las expectativas de los usuarios, además su precio elevado, desde 800 dólares, ha generado que los usuarios busquen alternativas igual de potentes pero más baratas.
A inicios de este 2025, la marca china Oppo presentó al mundo uno de sus mejores teléfonos, el Oppo Reno 13F, un dispositivo de gama media muy equilibrado y bastante resistente, puesto que llega con resistencia al agua IP68 y una pantalla anticaídas.
PUEDES VER: Este Xiaomi con cámaras LEICA es uno de los teléfonos más potentes y su precio es más bajo que el iPhone 17 Pro Max
Pese a que el iPhone 17 fue muy esperado, no ha dado la talla y es por ello que este Oppo Reno 13F se ha convertido en uno de los teléfonos más buscados, puesto que su precio ha bajado y es una alternativa bastante equilibrada para este año.
Oppo Reno 13F: ficha técnica completa
Para iniciar con el análisis del Oppo Reno 13F debes saber que este equipo es de gama media y tiene una gran configuración. Por ejemplo, su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.67 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una protección anticaídas.
Si hablamos de potencia, debes saber que este teléfono de Oppo llega con un procesador Snapdragon 6 Gen 1, además de 24GB de RAM, los cuales son distribuidos en 12GB de RAM físico y 12GB de RAM virtual. Además, su batería de 5800 te dará independencia de 2 días y su carga es de 45W.
Este es el Oppo Reno 13F. Foto: composición/Tech Plus Kh
Finalmente, las cámaras del Oppo Reno 13F son bastante eficientes: lente principal de 50MP, gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 32MP. Con estos sensores no solo podrás grabar videos en 4K a 30fps, sino también tomar fotografías de alta definición hasta bajo el agua, puesto que soporta el agua.
¿Qué precio tiene el Oppo Reno 13F? Actualmente puedes comprar este teléfono por 1500 soles, unos 430 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores opciones para este 2025.
- 1
iPhone 17: ¿Cuál será su precio en Perú y cuándo iniciará la venta de forma oficial?
- 2
¡No te confundas! No es un iPhone pero tiene cámara de 108MP con IA, 256GB de memoria y batería de 5230 mAh
- 3
Este Oppo con diseño premium supera al iPhone 16 con su Inteligencia Artificial, 6000 mAh de batería y procesador GAMER
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50