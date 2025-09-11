¿Por qué gastar tanto dinero en un iPhone 17 si este Oppo acuático tiene 512GB, 5800 mAh y cuesta la mitad?

El último lanzamiento de Apple, el iPhone 17, no ha logrado colmar las expectativas de los usuarios, además su precio elevado, desde 800 dólares, ha generado que los usuarios busquen alternativas igual de potentes pero más baratas.

A inicios de este 2025, la marca china Oppo presentó al mundo uno de sus mejores teléfonos, el Oppo Reno 13F, un dispositivo de gama media muy equilibrado y bastante resistente, puesto que llega con resistencia al agua IP68 y una pantalla anticaídas.

Pese a que el iPhone 17 fue muy esperado, no ha dado la talla y es por ello que este Oppo Reno 13F se ha convertido en uno de los teléfonos más buscados, puesto que su precio ha bajado y es una alternativa bastante equilibrada para este año.

Oppo Reno 13F: ficha técnica completa

Para iniciar con el análisis del Oppo Reno 13F debes saber que este equipo es de gama media y tiene una gran configuración. Por ejemplo, su pantalla es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.67 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una protección anticaídas.

Si hablamos de potencia, debes saber que este teléfono de Oppo llega con un procesador Snapdragon 6 Gen 1, además de 24GB de RAM, los cuales son distribuidos en 12GB de RAM físico y 12GB de RAM virtual. Además, su batería de 5800 te dará independencia de 2 días y su carga es de 45W.

Este es el Oppo Reno 13F. Foto: composición/Tech Plus Kh

Finalmente, las cámaras del Oppo Reno 13F son bastante eficientes: lente principal de 50MP, gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 32MP. Con estos sensores no solo podrás grabar videos en 4K a 30fps, sino también tomar fotografías de alta definición hasta bajo el agua, puesto que soporta el agua.

¿Qué precio tiene el Oppo Reno 13F? Actualmente puedes comprar este teléfono por 1500 soles, unos 430 dólares en el mercado internacional. Sin duda una de las mejores opciones para este 2025.