Sporting Cristal sorprendió a sus hinchas tras dejar en libertad a dos canteranos: "Éxitos"

Los movimientos en el mercado de pases no se detienen. Mediante sus redes sociales, Sporting Cristal impactó tras anunciar la salida de dos canteranos. De esa manera, el cuadro celeste está reconstruyendo su plantel para la temporada 2026.

Los jugadores que no seguirán en Sporting Cristal son: el arquero de Matías Córdova y el lateral Gabriel Alfaro. Ambos futbolistas iniciaron su camino en el fútbol en el conjunto 'Bajopontino'.

Matías Córdova no sigue en Sporting Cristal

El arquero de 23 años debutó con Sporting Cristal en el 2022, pero no logró apropiarse de la portería. En el 2024 sufrió una lesión en la cadera que lo alejó de las canchas. Fue prestado a Santos FC como Unión Comercio de la Liga 2.

Matías Córdova se va de Sporting Cristal.

"Matías Córdova llegó al final de su contrato y dejará de pertenecer a nuestro club, en el cual estuvo presente desde nuestro fútbol formativo. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo y le deseamos éxitos para su futuro", indicaron.

Gabriel Alfaro se va de Sporting Cristal

Gabriel Alfaro tiene 22 años y su posición es de lateral izquierdo, aunque también puede cumplir el rol de defensa. Es de las canteras de los celestes, pero para este 2025 fue cedido a préstamo a Comerciantes, donde disputó 25 partidos.

Gabriel Alfaro no seguirá en Sporting Cristal.

"Llegó al final de su contrato y dejará de pertenecer a nuestro club, en el cual estuvo presente desde nuestro Fútbol Formativo. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo y le deseamos lo mejor", señalaron.