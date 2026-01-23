Miguel Trauco rompió su silencio tras denuncia por presunto abuso sexual: "Rechazo de forma categórica"

Un día después de haber salido a la luz la información en la que una mujer argentina de 22 años denunció a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña por presunta violencia sexual, el aún lateral de Alianza Lima rompió su silencio para manifestarse en contra de lo sucedido mientras se encontraba disputando la Serie Río de La Plata.

Trauco utilizó sus redes sociales para brindar un comunicado en donde su primera palabras destaca su total rechazo a la violencia contra la mujer en medio de una denuncia que tiene que ver con ello.

"Como consecuencia de los presuntos hechos que han trascendido públicamente en los últimos días, quiero expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer, siendo plenamente consciente de la gravedad con la que este tipo de situaciones debe ser tratada", expresó en primera instancia.

Luego, de la misma forma, expresó estar envuelto en el delito de abuso sexual, por lo que confía plenamente en las autoridades para que el caso se esclarezca.

"Rechazo de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirme, así como cualquiera de los relatos trascendidos. Confío en que las diligencias correspondientes se llevarán adelante con el rigor y la seriedad que un asunto de esta naturaleza exige", expresó Miguel Trauco.

Por otro lado, Miguel Trauco también explicó por qué se demoró un día entero para brindar sus primeras declaraciones sobre la acusación que lo cataloga como un presunto violador sexual.

En sus palabras, el defensor de Alianza Lima explicó que antes de hablar sobre algo, priorizó informarse para evitar posibles perjuicios en el futuro. "He decidido mantenerme en silencio hasta el día de hoy, enfocándome en informarme de manera personal y formal sobre el contenido de la denuncia presentada", mencionó.

Por último, Trauco manifestó su total disposición para colaborar con la justicia, a fin de que el proceso se desarrolle de la mejor manera y se aclaren los hechos de forma adecuada.

"Hasta el momento, se ha generado confusión y un daño injusto no solo hacia mi persona, sino también hacia todas las personas involucradas y nuestros seres queridos. Dicho esto, me pongo a total disposición de las autoridades para colaborar en todo lo que sea necesario y confío en que el desarrollo del proceso permitirá que los hechos se aclaren de manera objetiva. Agradezco a mi familia y a quienes me conocen por su respaldo y pido respeto para todas las personas involucradas hasta tanto se esclarezcan los hechos", finalizó.

El medio argentino 'A24' informó el 22 de enero de 2026 que Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña fueron denunciados por una mujer argentina de 22 años por presunto abuso sexual cuando Alianza Lima disputaba la Serie Río de La Plata.