0
Universitario vs Cienciano por la Liga 1

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO: a qué hora, alineaciones, apuestas y dónde ver LaLiga

Real Madrid vs Real Sociedad se medirán este sábado 14 de febrero desde el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 24 de LaLiga de España.

Shirley Marcelo
Real Madrid vs Real Sociedad se enfrentan en el Bernabéu.
Real Madrid vs Real Sociedad se enfrentan en el Bernabéu.
La jornada 24 de la LaLiga ofrece un atractivo cruce en el que Real Madrid será local ante la Real Sociedad este sábado 14 de febrero, en el imponente Estadio Santiago Bernabéu. El compromiso asoma como una prueba importante para ambos, con objetivos distintos pero igual de ambiciosos.

Real Madrid vs Real Sociedad: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Vinicius Jr y Kylian Mbappé

Real Sociedad: Álex Remiro; Álvaro Odriozola, Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Carlos Soler, Jon Gorrotxategui, Pablo Marín; Orri Óskarsson y Mikel Oyarzabal.

Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga

Real Madrid atraviesa un momento sólido en el torneo, respaldado por una seguidilla de triunfos que le permite mantenerse en la pelea alta de la tabla y seguir de cerca al FC Barcelona. Con confianza en alza, los dirigidos por Álvaro Arbeloa apuntan a sostener su fortaleza como locales y prolongar su buen andar.

En la vereda opuesta, la Real Sociedad llega con la intención de dar un golpe fuera de casa y sumar puntos clave en su carrera por meterse en zona de competiciones europeas. El equipo donostiarra y buscará trasladar su rendimiento a uno de los escenarios más exigentes de la competencia española.

Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid vs Real Sociedad por LaLiga.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al Madrid, que se impuso como visitante gracias a los goles de Kylian Mbappé y Arda Güler, mientras que Mikel Oyarzabal descontó para los vascos. Con esos recuerdos cercanos, el duelo promete intensidad, buen fútbol y emociones.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Real Madrid vs Real Sociedad, por LaLiga:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO?

El partido entre Real Madrid vs Real Sociedad, por LaLiga de España, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney + en el continente sudamericano. En España va por Movistar y LaLiga TV.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Real Sociedad?

  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
  • Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
  • Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
  • Canadá: TSN+
  • México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
  • EE. UU.: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+, Vamos 2
  • Italia: DAZN Italia

Real Madrid vs Real Sociedad pronóstico: apuestas y cuotas

ApuestasReal MadridempateReal Sociedad
Betsson1.394.957.40
Betano.pe1.405.307.90
bet3651.385.256.50
1xBet1.415.547.80
CoolbetLATAM1.405.407.70
DoradoBet1.405.337.50

No olvides revisar tu agenda deportiva

