Vinicius Jr. anota espectacular gol para el 2-1 del Real Madrid | Composición: Líbero

¡Magistral! Vinicius Jr. anota espectacular gol para el 2-1 del Real Madrid vs Real Sociedad

¡Puro talento! Vinicius Jr. maravilló al Santiago Bernabéu con una magistral definición de penal para darle la ventaja por 2-1 al Real Madrid sobre la Real Sociedad. El brasileño está encendido en el campo.

Angel Curo
