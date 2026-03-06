0
EN DIRECTO
Real Madrid vs. Celta de Vigo HOY EN VIVO por LaLiga
Tchouameni anotó un gol para el 1-0 de Real Madrid sobre Celta de Vigo por LaLiga | Composición: Líbero

Tchouameni anotó un golazo para el 1-0 de Real Madrid sobre Celta por LaLiga

A los 10' minutos del primer tiempo, Aurélien Tchouaméni anotó un golazo para poner el 1-0 de Real Madrid ante Celta de Vigo por la jornada 27 de LaLiga de España.

Luis Blancas
