Tchouameni anotó un golazo para el 1-0 de Real Madrid sobre Celta por LaLiga
A los 10' minutos del primer tiempo, Aurélien Tchouaméni anotó un golazo para poner el 1-0 de Real Madrid ante Celta de Vigo por la jornada 27 de LaLiga de España.
¡Van por la heroica! Gol de Raphinha para el 2-0 de Barcelona ante Atlético Madrid - VIDEO
Gol de Bernal para el FC Barcelona y acortar la ventaja ante Atlético de Madrid por la Copa del Rey
¡Triplete! Gol de Lamine Yamal para su hat-trick y el 3-1 de Barcelona a Villarreal - VIDEO
¡Magia pura! Gol de Lamine Yamal para su doblete con Barcelona en el 2-0 a Villarreal - VIDEO
¡Espectacular! Gol de Lamine Yamal para el 1-0 de Barcelona a Villarreal por LaLiga - VIDEO
¡Definición de lujo! Gol de Cristiano Ronaldo para registrar su anotación 965: Al Nassr gana en Liga
¡Magistral! Vinicius Jr. anota espectacular gol para el 2-1 del Real Madrid vs Real Sociedad
¡Infalible! Mbappé se luce con espectacular definición para el 2-0 del Real Madrid vs Valencia
