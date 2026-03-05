- Hoy:
¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?
Real Madrid y Celta se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 27 de LaLiga. Repasa horarios y canales para seguir este cotejo que se juega en el estadio de Balaídos.
Real Madrid se enfrenta a Celta, por la fecha 27 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Este encuentro se jugará en el estadio de Balaídos y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y dónde puedes ver en acción un nuevo encuentro de los dirigidos por Álvaro Arbeloa.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Celta?
El partido de Real Madrid y Celta se disputa este viernes 5 de marzo.
¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Celta?
Conoce horarios para ver el partido de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela: 16:00
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
¿Dónde ver Real Madrid vs Celta?
Repasa canales y plataformas de streaming disponibles para seguir el cotejo entre Real Madrid vs Celta:
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports, Sky+ y Izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fubo TV
- España: Movistar+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD
