¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?

Real Madrid y Celta se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 27 de LaLiga. Repasa horarios y canales para seguir este cotejo que se juega en el estadio de Balaídos.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid se enfrenta a Celta por LaLiga
Real Madrid se enfrenta a Celta por LaLiga | Composición: Líbero
Real Madrid se enfrenta a Celta, por la fecha 27 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Este encuentro se jugará en el estadio de Balaídos y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y dónde puedes ver en acción un nuevo encuentro de los dirigidos por Álvaro Arbeloa.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Celta?

El partido de Real Madrid y Celta se disputa este viernes 5 de marzo.

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Celta?

Conoce horarios para ver el partido de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela: 16:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Celta?

Repasa canales y plataformas de streaming disponibles para seguir el cotejo entre Real Madrid vs Celta:

  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Chile: ESPN y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus
  • México: Sky Sports, Sky+ y Izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fubo TV
  • España: Movistar+, M+ LaLiga TV y LaLiga TV Bar HD

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

