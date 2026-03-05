¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?

Real Madrid se enfrenta a Celta, por la fecha 27 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Este encuentro se jugará en el estadio de Balaídos y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y dónde puedes ver en acción un nuevo encuentro de los dirigidos por Álvaro Arbeloa.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Celta?

El partido de Real Madrid y Celta se disputa este viernes 5 de marzo.

¿A qué hora y dónde ver Real Madrid vs Celta?

Conoce horarios para ver el partido de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00

México: 14:00

Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)

España: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Celta?

Repasa canales y plataformas de streaming disponibles para seguir el cotejo entre Real Madrid vs Celta: