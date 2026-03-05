¡Mucha atención! Diversos estados gobernados por demócratas están implementando acciones para restringir la presencia de agentes federales de inmigración (ICE) cerca a los centros de votación y otros espacios electorales. Esta decisión se está dando en medio de inquietudes sobre la posibilidad de que Trump use a las fuerzas del orden o al ejército con el fin de interferir en las próximas elecciones.

Estos son los estados que buscan prohibir la presencia de ICE en los lugares de votación

Según informes de 'stateline.org', estos estados de EE. UU. han propuesto iniciativas para limitar la intervención de agentes federales en áreas relacionadas con las elecciones, Si bien, las propuestas son diversas, en términos generales tienen como finalidad prevenir posibles enfrentamientos entre las fuerzas federales y los votantes en las próximas elecciones de noviembre de este año.

Cabe resaltar que una ley federal, vigente desde el final de la Guerra Civil, prohíbe el despliegue de militares u otros "hombres armados" en los lugares de votación, a excepción de que sea para repelar amenazas armadas contra el país americano. Asimismo, la Constitución de EE. UU. asigna a los estados, y no al presidente ni al gobierno federal, la responsabilidad de organizar los procesos electorales.

Las declaraciones de Trump sobre la nacionalización de las elecciones, su intención de imponer restricciones al voto sin el respaldo del Congreso y su historial de intentos por poner fin a los resultados de las elecciones de 2020 han llevado a algunos legisladores demócratas a actuar.

A tofo ello, se suman los temores generados por la incautación de papeletas electorales de 2020 por parte del FBI en el condado de Fulton, Georgia, así como las demandas del Departamento de Justicia contra varios estados por la obtención de padrones electorales que contienen información personal sensible.

Vale recalca la presentación o anuncio de leyes en California, Connecticut, Nuevo México, Pensilvania, Rhode Island, Virginia y Washington, los cuales buscan restringir la aplicación de leyes migratorias o la presencia de fuerzas federales en los centros de votación.

¿Qué se sabe sobre la propuesta de Tom Umberg

En este contexto, es importante saber que el partido del presidente perdió apoyo en el Congreso durante las elecciones intermedias, lo que llevo a los demócratas a temer que Trump esté alistando el terreno para cuestionar un posible resultado desfavorable.

"Cuando el presidente dice que va a infringir la ley, le creo de verdad", señaló el senador estatal de California, quien presentó esta propuesta que impediría la aplicación de leyes federales de inmigración a menos de 60 metros de los centros de votación. Umberg mencionó que el llamado de Trump a "nacionalizar" las elecciones fue el principal motivo que lo llevó a presentar su proyecto.