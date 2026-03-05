ALERTA TOTAL para conductores en EE. UU.: el DMV confirma LISTA NEGRA de todas las personas con licencias SUSPENDIDAS, ¿apareces en el registro?

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) confirmó la existencia de un registro federal que funciona como una lista negra de conductores en Estados Unidos, la cual puede impedir que una persona obtenga o renueve una licencia de conducir en cualquier estado del país si tiene sanciones pendientes.

Este sistema concentra información sobre personas que perdieron o tienen restringido su derecho a conducir, lo que permite a las autoridades detectar rápidamente si un solicitante tiene antecedentes de suspensión, revocación o infracciones graves.

¿Qué es la lista negra de conductores en EE. UU.?

La llamada lista negra de conductores corresponde al National Driver Register (NDR), una base de datos federal administrada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Este registro centraliza la información de conductores sancionados en todo el país, permitiendo que las oficinas estatales consulten el historial de una persona antes de aprobar un trámite relacionado con la licencia.

El DMV confirma un registro federal que funciona como lista negra de conductores con licencias suspendidas en EE. UU.

Dentro de este sistema también opera el Problem Driver Pointer System (PDPS), un mecanismo informático que identifica a conductores cuyo privilegio de manejar fue suspendido, revocado, cancelado o negado por alguna autoridad estatal.

Qué información aparece en el registro

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Sexo

Número de licencia de conducir

Estado que reportó la sanción

Esta información permite a las autoridades verificar si una persona tiene restricciones para conducir en Estados Unidos.

Cómo funciona el registro que puede bloquear tu licencia

Cuando una persona solicita tramitar una licencia de conducir en otro estado, las autoridades revisan primero el Problem Driver Pointer System (PDPS) para verificar si el solicitante aparece en el National Driver Register (NDR). Si el sistema detecta algún antecedente, la consulta se dirige al estado que emitió la sanción, donde se conserva el historial completo del conductor y desde donde se determina si puede recuperar o no su derecho a conducir.

En la práctica, esto significa que no es posible evitar una suspensión simplemente mudándose a otro estado, ya que el registro nacional de conductores permite identificar de inmediato a las personas que tienen licencias suspendidas o sanciones pendientes en cualquier parte de Estados Unidos.