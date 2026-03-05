¡Alerta! En alrededor de una semana, se reportaron dos fallecimientos de inmigrantes bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta situación ha ocasionado una gran ola de indignación en las organizaciones y en los ciudadanos de diversos países. ¿Qué está pasando con las drásticas políticas migratorias y los extranjeros en EE. UU.?

Aumento de fallecidos latinos en centros de arresto y bajo custodia de ICE en EE. UU.

Según un reciente informe de Univisión y otros medios, un mexicano y un haitiano murieron, debido, aparentemente, a la falta de atención médica adecuada mientras estaban detenidos en centros migratorios bajo la custodia de agentes de ICE.

Al respecto, y en el reporte oficial del Senado del país americano, publicado en febrero de 2026 y dirigido a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y a Todd M. Lyons, director de ICE, se pudo conocer más datos preocupantes sobre estos decesos en los centros de detención.

A través del documento, se confirmó que en diciembre de 2025 se llevaron a cabo siete muertes bajo custodia de ICE, a las que se suman seis fallecimientos desde el inicio de 2026. Legisladores estadounidenses no han podido evitar referirse a este aumento en muertes y relacionarlos con la política de deportaciones masivas promovida por la actual administración de Trump.

Frente a esta alarmante situación, el Senado ha instado al DHS a emplear todos los recursos necesarios para mejorar la supervisión de los centros de detención, investigar cada una de las muertes y ofrecer atención médica adecuada a los detenidos. Recordemos que, a fines del 2025, ICE reportó un total de 32 muertes en sus instalaciones, la cifra más alta en un solo año desde 2004, respectivamente.

¿Cuáles son los casos de decesos más recientes?

Recientemente, se revelaron dos muertes de Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años y originario de Veracruz, México, y Emmanuel Damas, de 56 años, ciudadano haitiano.

Las autoridades expusieron que Gutiérrez Reyes perdió la vida el 27 de febrero de 2026, mientras que Damas falleció el 1 de marzo del mismo año. No obstante, el ICE confirmó oficialmente el deceso de Damas hasta el 4 de marzo de este año.