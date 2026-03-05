MÁXIMO PELIGRO para inmigrantes en Chesterfield: ICE planea abrir oficinas cerca de escuelas y vecinos inician PROTESTAS

El plan de la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) de alquilar un edificio para operaciones ampliadas en el condado de Chesterfield, Virginia, ha generado una fuerte reacción entre residentes y sectores educativos, especialmente en vecindarios cercanos a comunidades de minorías y centros de educación terciaria.

Aunque se sabía desde septiembre que ICE buscaba espacio de oficinas en el área de Richmond, la ubicación exacta se desconocía hasta que un artículo del 10 de febrero publicado por WIRED reveló, mediante registros federales, posibles sitios planeados a nivel nacional. Entre ellos figura "The Moorefield", un grupo de complejos de oficinas ubicados en 808 Moorefield Park Dr.

Escuelas y vecinos sorprendidos

La empresa SFpartners, propietaria de los edificios Moorefield I, II y III, negó que ICE tenga un contrato confirmado para alquilar sus espacios y se negó a ofrecer más detalles en una llamada reciente con The Commonwealth Times.

Vecinos de Chesterfield protestan ante planes de ICE de abrir oficinas cerca de escuelas y comunidades inmigrantes.

Las escuelas cercanas como la Escuela de Ayudantes de Enfermería de Virginia y la Brightpoint University dijeron no haber sido notificadas acerca de ningún plan de ICE. Ambas instituciones no ofrecieron comentarios adicionales sobre el asunto. Tampoco respondió solicitudes de información la oficina del Sistema de Universidades Comunitarias en Virginia, ubicada a pocos minutos en automóvil.

Protestas y preocupaciones comunitarias

Las reacciones no se hicieron esperar. Les Harper, maestro de la escuela secundaria Thomas Dale y también educador en Brightpoint, expresó su rechazo: "Aunque la escuela no permitiría que ICE entrara, estaría decepcionado con el condado si se construye una instalación en el área. Es terrible e innecesario".

Harper, nacido y criado en Chesterfield, dijo que muchos residentes recuerdan con "desagrado" incidentes de violencia y sienten que la presencia de ICE podría distorsionar la imagen pacífica de la comunidad. La población del condado fue estimada en 2024 como 46.6% de personas de color y 12.6% hispanas o latinas, y un 9,37% de sus habitantes nacidos en el extranjero, según datos de la Oficina del Censo de EE. UU. y Data USA.

Impacto en familias y estudiantes inmigrantes

El YouTuber y residente de Richmond Saji Sharma, de familia inmigrante, compartió la preocupación de su hermano menor, quien estudia en la Virginia Commonwealth University (VCU): "Escuchar que ICE podría alquilar un espacio cerca de nosotros da miedo. Pensar en mudarnos o incluso tener que irnos del país fue su primera reacción".

Para muchos estudiantes y familias latinas, la posibilidad de una oficina de ICE tan cerca genera ansiedad y temor sobre futuras redadas o controles más estrictos.

Reacción de organizaciones y casos previos

La noticia también llega tras la cancelación de planes para una instalación similar de ICE en el condado de Hanover, que fue desestimada a finales de enero por la empresa propietaria del inmueble. La junta de supervisores de Hanover se oponía fuertemente a ese proyecto, argumentando que podría haber "exigencias no planificadas en servicios del condado, incluida la seguridad pública".

Eduardo Zelaya, coordinador en Virginia de We Are CASA, una organización que apoya a inmigrantes de bajos ingresos, señaló que el plan de ICE "perturba la confianza de la comunidad y aumenta la incertidumbre hacia el gobierno". "Eso no representa el sueño americano por el que muchos vinimos a este país", dijo Zelaya.

Opiniones de residentes locales

Un estudiante de psicología de tercer año en la Universidad de Virginia, residente de toda la vida en Chesterfield, comentó que la llegada de ICE podría afectar negativamente "la hospitalidad y el ambiente acogedor" de la zona. "Sería un caos si ocurriera, y no produciría nada bueno para la comunidad".

El condado respondió a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) y no encontró comunicaciones previas entre ICE y los administradores locales sobre posibles acuerdos o permisos para la instalación.