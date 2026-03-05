- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Melgar
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
PELGRO para clientes de Walmart: madre DENUNCIA que envase de fórmula infantil fue falsificado y puso en RIESGO a su bebé
Una madre encontró una sustancia peligrosa en vez de fórmula infantil en un envase comprado en Walmart, generando gran preocupación tras la ingesta de su bebé de 11 meses.
Una madre del estado de Maryland vivió un momento de gran preocupación después de comprar un envase de fórmula infantil en una tienda Walmart y descubrir que el contenido no era el que indicaba la etiqueta. Según relató, el producto aparentemente sellado contenía harina en lugar de leche en polvo para bebés.
PUEDES VER: MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en Denver: nueva ordenanza RESTRINGE a agentes del ICE y PROTEGE a la comunidad en operativos migratorios
El incidente ocurrió cuando su pareja abrió el envase para preparar un biberón para su hijo de 11 meses. El bebé alcanzó a beber una pequeña cantidad antes de rechazarlo, lo que despertó sospechas sobre la calidad y autenticidad de la fórmula para bebés.
Descubren harina en lugar de fórmula infantil
La madre explicó que al mezclar el contenido con agua notó algo extraño. En lugar de disolverse como una fórmula infantil, el polvo comenzó a convertirse en una masa espesa, similar a la que se forma al hidratar harina cruda.
Madre en Maryland denuncia que fórmula infantil comprado en Walmart puso en riesgo a su bebé.
La situación provocó alarma inmediata en la familia, ya que la harina sin cocinar puede contener bacterias peligrosas como E. coli o salmonela. La mujer temió que su bebé hubiera ingerido un producto contaminado o manipulado.
El bebé presentó síntomas y el caso fue denunciado
Tras consumir parte del biberón, el niño presentó enrojecimiento en las mejillas y episodios de diarrea durante algunos días. Afortunadamente, los síntomas no evolucionaron hacia complicaciones graves, pero el susto llevó a la madre a tomar medidas.
La mujer denunció el caso ante la policía y lo reportó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), además de las autoridades estatales de seguridad alimentaria. También compartió su experiencia en redes sociales para advertir a otros padres sobre la importancia de revisar cuidadosamente los envases de fórmula para bebés antes de utilizarlos.
- 1
ALERTA en Walmart de Erwin: reportan EVACUACIÓN inmediata de tienda tras INCIDENTE y empleados fueron DESALOJADOS
- 2
ALERTA MÁXIMA en Walmart de St. Clairsville: hombre fue ELECTROCUTADO por agente y ambos terminan HOSPITALIZADOS tras incidente
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de Lebanon: un peatón fue ATROPELLADO en el estacionamiento y la investigación está en curso
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90