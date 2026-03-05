PELGRO para clientes de Walmart: madre DENUNCIA que envase de fórmula infantil fue falsificado y puso en RIESGO a su bebé

Una madre del estado de Maryland vivió un momento de gran preocupación después de comprar un envase de fórmula infantil en una tienda Walmart y descubrir que el contenido no era el que indicaba la etiqueta. Según relató, el producto aparentemente sellado contenía harina en lugar de leche en polvo para bebés.

El incidente ocurrió cuando su pareja abrió el envase para preparar un biberón para su hijo de 11 meses. El bebé alcanzó a beber una pequeña cantidad antes de rechazarlo, lo que despertó sospechas sobre la calidad y autenticidad de la fórmula para bebés.

Descubren harina en lugar de fórmula infantil

La madre explicó que al mezclar el contenido con agua notó algo extraño. En lugar de disolverse como una fórmula infantil, el polvo comenzó a convertirse en una masa espesa, similar a la que se forma al hidratar harina cruda.

Madre en Maryland denuncia que fórmula infantil comprado en Walmart puso en riesgo a su bebé.

La situación provocó alarma inmediata en la familia, ya que la harina sin cocinar puede contener bacterias peligrosas como E. coli o salmonela. La mujer temió que su bebé hubiera ingerido un producto contaminado o manipulado.

El bebé presentó síntomas y el caso fue denunciado

Tras consumir parte del biberón, el niño presentó enrojecimiento en las mejillas y episodios de diarrea durante algunos días. Afortunadamente, los síntomas no evolucionaron hacia complicaciones graves, pero el susto llevó a la madre a tomar medidas.

La mujer denunció el caso ante la policía y lo reportó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), además de las autoridades estatales de seguridad alimentaria. También compartió su experiencia en redes sociales para advertir a otros padres sobre la importancia de revisar cuidadosamente los envases de fórmula para bebés antes de utilizarlos.