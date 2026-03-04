Walmart de Dixon BAJO ALERTA: cámaras de seguridad captaron imágenes de CUATRO SOSPECHOSOS que la policía busca identificar

El Departamento de Policía de Dixon emitió un llamado urgente a la comunidad para ayudar a identificar a cuatro individuos captados por cámaras de seguridad durante un robo en el Walmart de la ciudad. Las autoridades solicitan cualquier información que pueda conducir a su identificación.

Según reporta WIFR, el incidente ocurrió la noche del 20 de febrero alrededor de las 8:30 p.m., cuando cuatro hombres ingresaron al Walmart ubicado en 1640 South Galena Avenue, en Dixon, y habrían cometido un robo. La policía local está difundiendo las grabaciones de las cámaras con la esperanza de que alguien reconozca a los sospechosos y pueda proporcionar información valiosa.

En su comunicado, la policía enfatizó la importancia de la participación ciudadana para esclarecer este caso y prevenir futuros delitos. Las autoridades han estado compartiendo actualizaciones y detalles del caso a través de sus canales oficiales.

¿Cómo enviar información a la policía de Dixon?

Cualquier persona que tenga información sobre la identidad de los cuatro sospechosos captados por las cámaras de seguridad en Walmart puede comunicarse directamente con el Departamento de Policía de Dixon al 815‑288‑4411. También es posible contactar a Crime Stoppers llamando al 1‑888‑Caught‑U (1‑888‑228‑4488).

Quienes decidan colaborar pueden permanecer completamente anónimos. Además, existe la posibilidad de recibir una recompensa de hasta 1,000 dólares por información que conduzca a la detención de los responsables. Al llamar, se les pedirá que mencionen el caso número 1890, según la información proporcionada por las autoridades.

Este suceso generó gran atención a nivel local, y se espera que el apoyo de la comunidad sea clave para resolver el caso lo antes posible. WIFR es la fuente principal que difundió estos detalles directamente de las autoridades policiales.