- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Carabobo vs Cristal
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en Denver: nueva ordenanza RESTRINGE a agentes del ICE y PROTEGE a la comunidad en operativos migratorios
Denver aprueba ordenanza que limita acciones del ICE y exige que cumpla con ciertos requisitos en operativos migratorios. Descubre cuáles son y cómo te benefician.
El Concejo de Denver aprobó una ordenanza histórica que restringe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operativos dentro de la ciudad. La medida obliga a los agentes a no cubrirse el rostro y a portar una identificación visible, con el objetivo de aumentar la transparencia y proteger a la comunidad inmigrante.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA por posible tercera guerra mundial: Estados Unidos, Irán e Israel en DISPUTA por quién tiene el mejor ejército
La normativa surge tras una ola de críticas por la falta de claridad en redadas migratorias que han desatado temor entre los residentes, incluyendo reportes de violencia y encuentros tensos entre oficiales y manifestantes. Líderes locales aseguran que la medida fortalecerá la confianza entre las autoridades y los vecinos migrantes.
Nueva ordenanza restringe a agentes de ICE y protege a inmigrantes
La ordenanza, firmada por el alcalde Mike Johnston, prohíbe que los agentes de ICE utilicen pasamontañas o cubran su rostro durante operativos dentro de Denver, a menos que formen parte de operaciones encubiertas o empleen equipos tácticos especiales. Además, los agentes deben portar una credencial identificable para que los residentes puedan reconocerlos claramente.
Nueva ordenanza en Denver obliga a ICE a cumplir restricciones y protege a la comunidad migrante.
Los defensores de la medida sostienen que esto es vital para que las comunidades migrantes no vivan con miedo cada vez que funcionarios federales tocan puertas o realizan detenciones sin identificarse apropiadamente. Sin embargo, algunos críticos cuestionan la efectividad de la orden ante excepciones permitidas para operaciones encubiertas.
Reacciones y contexto migratorio
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó la ordenanza, calificándola de "inconstitucional", y argumentó que el uso de pasamontañas es necesario para proteger a los agentes y mantener su seguridad. Aun así, autoridades locales han defendido la importancia de imponer límites para asegurar que los operativos se realicen con mayor visibilidad y responsabilidad.
Denver enfrenta tensiones relacionadas con migración: aproximadamente el 9 % de la población, cerca de 264,000 personas, es migrante o indocumentada, según estimaciones de FWD.us. El temor a redadas ha generado incluso que algunos padres opten por no enviar a sus hijos a la escuela, mientras operativos recientes en zonas como Lakewood y Aurora han intensificado el debate.
- 1
ALERTA en Walmart de Erwin: reportan EVACUACIÓN inmediata de tienda tras INCIDENTE y empleados fueron DESALOJADOS
- 2
ALERTA ROJA en Walmart de Lebanon: un peatón fue ATROPELLADO en el estacionamiento y la investigación está en curso
- 3
ALERTA MÁXIMA en Walmart de St. Clairsville: hombre fue ELECTROCUTADO por agente y ambos terminan HOSPITALIZADOS tras incidente
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90