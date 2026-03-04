MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en Denver: nueva ordenanza RESTRINGE a agentes del ICE y PROTEGE a la comunidad en operativos migratorios

El Concejo de Denver aprobó una ordenanza histórica que restringe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante operativos dentro de la ciudad. La medida obliga a los agentes a no cubrirse el rostro y a portar una identificación visible, con el objetivo de aumentar la transparencia y proteger a la comunidad inmigrante.

La normativa surge tras una ola de críticas por la falta de claridad en redadas migratorias que han desatado temor entre los residentes, incluyendo reportes de violencia y encuentros tensos entre oficiales y manifestantes. Líderes locales aseguran que la medida fortalecerá la confianza entre las autoridades y los vecinos migrantes.

Nueva ordenanza restringe a agentes de ICE y protege a inmigrantes

La ordenanza, firmada por el alcalde Mike Johnston, prohíbe que los agentes de ICE utilicen pasamontañas o cubran su rostro durante operativos dentro de Denver, a menos que formen parte de operaciones encubiertas o empleen equipos tácticos especiales. Además, los agentes deben portar una credencial identificable para que los residentes puedan reconocerlos claramente.

Nueva ordenanza en Denver obliga a ICE a cumplir restricciones y protege a la comunidad migrante.

Los defensores de la medida sostienen que esto es vital para que las comunidades migrantes no vivan con miedo cada vez que funcionarios federales tocan puertas o realizan detenciones sin identificarse apropiadamente. Sin embargo, algunos críticos cuestionan la efectividad de la orden ante excepciones permitidas para operaciones encubiertas.

Reacciones y contexto migratorio

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó la ordenanza, calificándola de "inconstitucional", y argumentó que el uso de pasamontañas es necesario para proteger a los agentes y mantener su seguridad. Aun así, autoridades locales han defendido la importancia de imponer límites para asegurar que los operativos se realicen con mayor visibilidad y responsabilidad.

Denver enfrenta tensiones relacionadas con migración: aproximadamente el 9 % de la población, cerca de 264,000 personas, es migrante o indocumentada, según estimaciones de FWD.us. El temor a redadas ha generado incluso que algunos padres opten por no enviar a sus hijos a la escuela, mientras operativos recientes en zonas como Lakewood y Aurora han intensificado el debate.