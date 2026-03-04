Hijo de Miguel Trauco es convocado a la selección peruana y ex Alianza Lima decide pronunciarse

Después de haber sido separado de Alianza Lima por una terrible indisciplina ocurrida durante la pretemporada del club en Uruguay, donde incluso terminó denunciado, Miguel Trauco recibió finalmente una buena noticia. Resulta que su hijo fue convocado a la selección peruana y así lo confirmó la antigua esposa del lateral izquierdo mediante sus redes sociales, donde dejó un emotivo mensaje para su descendiente.

Como muchos saben, el ex Universitario de Deportes dejó Matute junto a Carlos Zambrano y Sergio Peña tras haber sido acusados de abuso por parte de una joven argentina de 22 años. En medio de la tormenta, Karla Gálvez, su última pareja y madre de su vástago, mandó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que lo alegró bastante.

“Hoy mi corazón no cabe en el pecho. Verte cumplir uno de tus sueños y ser convocado a la selección peruana es una bendición inmensa. Todo tu esfuerzo, disciplina y amor por el fútbol están dando frutos. Estoy infinitamente orgullosa de ti, hijo mío. Este es solo el comienzo de cosas maravillosas. Mamá siempre contigo”, precisó la madre del hijo de Miguel Trauco en redes sociales.

El hijo de Miguel Trauco convocado a la selección peruana.

Vale precisar que la selección peruana de momento no ha anunciado su convocatoria para el equipo de la categoría, por lo que prácticamente Karla Gálvez fue quien filtró esta información. Asimismo, aún no se sabe si el llamado es para partidos amistosos o simplemente para un nuevo microciclo de la Blanquirroja de cara a sus próximos encuentros oficiales.

Miguel Trauco se pronunció tras convocatoria

Miguel Trauco y su mensaje.

A su vez, mientras se prepara para ser refuerzo de Sport Boys, Miguel Trauco dejó un mensaje sobre su hijo en Instagram. El ex Alianza Lima compartió una imagen de su hijo entrenando con la selección peruana, la cual estuvo acompañada de emojis que sin duda alguna expresan el orgullo que siente por la noticia.