Pablo Guede dio fuerte comentario sobre la salida de Zambrano, Peña y Trauco de Alianza: "Es..."

Alianza Lima tomó la radical decisión de separar de forma definitiva a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tras haber sido denunciados por presunto abuso carnal y cometer indisciplina en Uruguay. Por ello, Pablo Guede fue consultado sobre las salidas de estos futbolistas y dio un rotundo comentario.

En la conversación con el programa 'Modo Fútbol' de Linkeados, Guede fue consultado sobre diversos temas que abarcan a Alianza. Dentro de las consultas, se incluyeron críticas hacia él, su planteamiento y los jugadores.

Asimismo, también se consultó sobre la salida radical de Zambrano, Trauco y Peña del equipo blanquiazul debido a un acto de indisciplina y un presunto abuso carnal a una mujer en Uruguay durante la Serie Río de La Plata.

En respuesta, Pablo Guede decidió no hablar ni dar detalles sobre los jugadores que ya no pertenecen a Alianza Lima; sin embargo, dejó en claro que en su momento aclaró las cosas y que ahora es un tema pasado.

"Ya hablé de eso, dije lo que sentí en ese momento y no voy a darle vueltas a eso. Yo puse las cosas muy claras y ya pasó, no quiero ahondar en eso. Esto es fútbol, ya pasó todo, en el fútbol no te puedes quedar, el entrenamiento de ayer ya está antiguo. El fútbol tiene esa dinámica, nosotros damos exámenes cada tres días", afirmó.

Alianza Lima, luego de realizar sus propias investigaciones, concluyó que Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano no debían seguir en el club debido a una indisciplina al permitir el ingreso de mujeres al hotel de concentración en Uruguay. Asimismo, fueron denunciados por presunto abuso carnal a una mujer argentina.

Por ello, la escuadra íntima anunció en sus redes sociales la salida de Trauco y Peña juntos, y luego la de Zambrano después de una larga negociación entre el jugador y el club.