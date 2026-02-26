Alianza Lima confirmó fecha en la que revelará camiseta por sus 125 años y asombra a hinchas

Hace poco Alianza Lima cumplió 125 años de vida institucional y emocionó muchos a sus hinchas, quienes pese al complejo momento que atraviesa el club no lo abandonan y siguen alentando cada fin de semana. En ese sentido, para conmemorar tan importante aniversario, el cuadro de Matute reveló mediante sus redes sociales la fecha oficial en la que será lanzada su nueva camiseta.

PUEDES VER: Conmebol se retractó tras asegurar que Alianza Lima tiene 25 títulos y edita documental

Como sabemos, esta temporada los íntimos sacaron a la venta dos indumentarias, una para sus partidos de local y otra para los de visitante. Sin embargo, desde hace varias semanas se filtró información sobre un producto extra que pronto estará disponible para todo público, lo que generó la emoción total de todos los aficionados en La Victoria. Eso sí, todavía no se conoce su diseño.

Según la publicación de Alianza Lima en sus redes sociales, la camiseta conmemorativa por los 125 años del club será revelada el próximo martes 3 de marzo del presente 2026. En esta fecha los hinchas conocerán también cuándo saldrá a la venta y cuál será su precio, tanto en la versión para hombre como mujer y niño. Sin duda alguna estarán esperando ese día con ansias.

Alianza Lima anunció cuándo lanzará su nueva camiseta.

Vale precisar que esta noticia fue anunciada por los planteles de fútbol masculino, femenino, y vóley del equipo de Matute, por lo que probablemente salgan todo tipo de versiones al respecto. Los íntimos atraviesan relativamente un buen momento, al menos en el ámbito local, ya que son líderes de la Liga 1 y de la Liga Peruana de Vóley, mientras que en la Liga Femenina son actuales bicampeonas y van por el 'Tri'.

¿Cuánto costará la nueva camiseta de Alianza Lima?

Tanto la camiseta local como visitante de Alianza Lima cuestan 269.90 soles sin sponsor y 289.90 con la publicidad colocada. En ese sentido, probablemente la nueva indumentaria por sus 125 años tenga un valor que ronde los 300 soles, o hasta un poco más, por ser una edición especial.