Ídolo de Sporting Cristal se deshace en elogios hacia Alianza Lima: "Agradecemos su..."
Uno de los máximos ídolos en la historia de Sporting Cristal sorprendió al elogiar a Alianza Lima, club que es de sus máximos rivales en la historia.
Si bien es cierto el clásico del fútbol peruano lo protagonizan Alianza Lima y Universitario de Deportes, existen otras rivalidades como la que tienen Sporting Cristal con el equipo de Matute. En ese sentido, un ídolo absoluto del cuadro celeste sorprendió al mundo entero tras deshacerse en elogios hacia los blanquiazules e incluso terminó agradeciéndoles. ¿Qué sucedió?
PUEDES VER: Alianza Lima venció 2-1 a Deportivo Moquegua y es candidato a salir campeón del fútbol peruano
Resulta que Julio César Uribe brindó una pequeña entrevista para L1 MAX en la que tocó diversos puntos, como el rendimiento del plantel 'cervecero' y su clasificación en Copa Libertadores. Precisamente hablando del torneo internacional fue que mencionó a los íntimos, ya que los de La Victoria les 'prestarán' el Estadio Alejandro Villanueva para que puedan ejercer localía ante Carabobo de Venezuela por la Fase 3.
Tal y como se sabe, Sporting Cristal no puede usar como casa al Estadio Nacional por las condiciones en las que se encuentra luego de tantos conciertos, y tampoco tiene permitido hacerlo en el Alberto Gallardo debido a que dicho recinto no cuenta con las luces nocturnas que exige Conmebol. Por ello, ahora que jugarán en Matute, el 'Diamante' decidió expresar su gratitud hacia Alianza Lima.
"Como clubes grandes del fútbol peruano (Alianza y Cristal) nos confraternizamos para nuestro fútbol. Agradecemos su posición", precisó Julio César Uribe, quien no dudó en resaltar la grandeza de los blanquiazules y demostró que, pese a la rivalidad, existe respeto entre ambas instituciones deportivas que son de las más importantes de toda la Liga 1 y del Perú.
Sporting Cristal jugará en Matute la Copa Libertadores
Debido a los motivos antes explicados, los del Rímac deberán ejercer localía en Matute y el periodista Kevin Pacheco brindó información al respecto. "Sporting Cristal informó oficialmente a Conmebol que será local en el estadio Alejandro Villanueva ante Carabobo por Copa Libertadores. Club celeste sólo espera la aprobación del ente sudamericano por el cambio de sede (en un inicio era el Miguel Grau) para realizar el anuncio", precisó el mencionado comunicador.
