Pablo Guede quedó impresionado y se deshizo en elogios por figura de Alianza Lima: "Es buenísimo"

Alianza Lima ha estado atravesando una crisis deportiva por el mal desempeño colectivo del equipo, una situación que conllevó a que fuesen eliminados de la Copa Libertadores. Sin embargo, no todo es negativo, pues en la Liga 1 son los líderes y hay algunos jugadores que han destacados. En ese contexto, Pablo Guede no dudó en llenar de halagos a uno de los fichajes de esta temporada.

Pablo Guede quedó impresionado y se deshizo en elogios por figura de Alianza Lima

Consciente de que su equipo ha tenido grandes cambios en su funcionamiento por lesiones y el momento deportivo de Alianza Lima, Pablo Guede conversó con el programa 'Modo Fútbol', donde intentó calmar las críticas en contra del club y también remarcó los puntos positivos del equipo.

En ese sentido, no dudó en llenar de elogios a Jairo Vélez, uno de los jugadores que más ha utilizado en esta temporada. El técnico blanquiazul remarcó la gran polifuncionalidad del volante ecuatoriano, así como sus características y gran talento con el balón.

Video: Modo Fútbol

"Lo de Jairo Vélez es buenísimo. El empezó de central, lo vendieron a Vélez como extremo goleador y terminó jugando como doble 5 o atrás del punta. Lo veo entrenar y le pega bien. Es un futbolista que puede jugar donde lo pongas, porque tiene una capacidad física, táctica y una habilidad con la pelota que puede jugar en cualquiera lado", remarcó el técnico blanquiazul.

Del mismo modo, el estratega argentino respondió a los cuestionamientos por las diversas posiciones en las que ha ubicado a Jairo Vélez en el campo y remarcó que son decisiones que se toma por el bien del equipo. "Hay que ver las circunstancias del juego o de la semana para ver porqué lo pongo en una posición u otra", acotó.

Jairo Vélez y sus números en Alianza Lima

Jairo Vélez es uno de los habituales en el once titular de Alianza Lima.

En lo que va de la temporada de Alianza Lima, Jairo Vélez se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del plantel. El futbolista es uno de los flamantes fichajes de esta temporada y ha respondido con creces en el campo. Hasta el momento, ha jugado los 6 partidos oficiales de los 'íntimos' en este año, aunque no ha conseguido ni marcar ni brindar asistencias.

No obstante, es preciso señalar que su aporte en el mediocampo y en el ataque ha sido vital, siendo el principal encargado en mover los hilos del equipo y una pieza constante de peligro en la ofensiva.