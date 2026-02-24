Equipo campeón peruano avanza con el fichaje de Miguel Trauco, ex Alianza Lima: "Confirmado"

Tras dejar Alianza Lima, Miguel Trauco está intentando resolver su futuro a nivel profesional. El lateral izquierdo salió del club blanquiazul por la puerta de atrás luego de verse expuesto por un presunto abuso sexual que también involucró a Carlos Zambrano y Sergio Peña. El jugador que pasó por la selección nacional buscará mantener en la primera división y se confirmó que está cerca de llegar a un importante equipo de la Liga 1.

Miguel Trauco ficharía por equipo de la Liga 1

En el programa 'Modo fútbol', José Varela reveló que Miguel Trauco se convertiría en jugador de Asociación Deportiva Tarma (ADT) y que solamente falta cerrar el tema económico. Durante los próximos días se estaría definiendo si el ex Alianza Lima finalmente llega al equipo de Tarma y continúa su carrera profesional en la Liga 1.

"Miguel Trauco, contacto con ADT de Tarma, me acaban de confirmar el contacto con ADT de Tarma. Yo he contrastado y me dicen que económicamente todavía están un tanto lejos, pero que hubo contacto, contacto hubo. Falta cerrar los números. Me dicen que a esta altura del día está un tanto lejos, pero vamos a ver cómo va esa negociación", señaló Varela.

(Video: Modo fútbol)

ADT logró salir campeón de la Copa Perú en 1979 y también repitió el título en el 2021 tras vencer al Club Alfonso Ugarte de Puno. En la Liga 1 2026 está en el puesto 15 con apenas 4 puntos. Por ello, buscaría tener un refuerzo de última hora con Miguel Trauco para reforzar su plantel.

Equipos en los que jugó Miguel Trauco

Además de Alianza Lima, Miguel Trauco también pasó por otros clubes de Perú, tales como Unión Comercio y Universitario de Deportes. A nivel internacional, el peruano vistió la camiseta de Flamengo, Saint-Étienne, San José Earthquakes y Criciúma. De concretarse su llegada a ADT, el lateral de 33 años sumaría un nuevo equipo en su trayectoria.