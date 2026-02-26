0
Previa de Flamengo vs Lanús

Pablo Guede dio rotundo calificativo a Federico Girotti tras su rendimiento en Alianza: "Es..."

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, no se guardó nada y dio un fuerte calificativo al criticado Federico Girotti tras ver su rendimiento en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Luis Blancas
Pablo Guede dio fuerte calificativo a Federico Girotti tras su rendimiento en Alianza Lima
Pablo Guede dio fuerte calificativo a Federico Girotti tras su rendimiento en Alianza Lima | Composición: Líbero
Alianza Lima tiene 3 delanteros en este Torneo Apertura de la Liga 1 2026; sin embargo, Federico Girotti ha sido cuestionado por la hinchada debido a su poca eficacia de gol en el arco. Por ello, el técnico Pablo Guede fue consultado directamente sobre el argentino y no se guardó nada al dar un fuerte calificativo.

Pablo Guede dio fuerte calificativo a Federico Girotti tras su rendimiento en Alianza Lima

Para el técnico blanquiazul, los tres son grandes jugadores que le dan competitividad a ese puesto en la escuadra blanquiazul, por lo que para él es un problema agradable.

Para el técnico blanquiazul, los tres son grandes jugadores que le dan competitividad a ese puesto en la escuadra blanquiazul, por lo que para él es un problema agradable.

Asimismo, Pablo Guede calificó de buen futbolista a Federico Girotti poniendolo al mismo nivel de Luis Ramos y Paolo Guerrero, aunque afirmó que cada quien tiene distintas características.

"Son tres grandes futbolistas (Ramos, Girotti y Guerrero). Y eso para mí es buenísimo porque tener 3 delanteros de esa categoría me crea un problema hermoso al tener que ir decidiendo semana a semana, y la competitividad diaria que hay entre ellos sube el nivel del grupo. Entonces, es buenísimo. Tienen características diferentes los tres", afirmó.

El entrenador argentino detalló que al tener 3 grandes delanteros, le crea un problema cada fin de semana en la Liga 1, ya que debe decidir a quién colocar como delantero centro de Alianza Lima.

Rendimiento de Federico Girotti en Alianza Lima 2026

Federico Girotti llegó a Alianza Lima como el delantero estelar del equipo, por el cual se pagaron casi 2 millones de dólares; sin embargo, hasta el momento no ha logrado anotar goles con la escuadra blanquiazul en la Copa Libertadores y la Liga 1. En el torneo local jugó 2 de 4 encuentros y no ha marcado tantos. A nivel internacional, disputó 2 de 2 partidos y tampoco anotó. El contrato del argentino con el equipo dirigido por Pablo Guede es hasta el 2028.

