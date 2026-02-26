Juan Pablo Goicochea hizo su debut con Defensor Sporting en la Liga de Uruguay - VIDEO

Una de las principales promesas que salió de Alianza Lima en el pasado cercano es Juan Pablo Goicochea, delantero de la selección peruana que recientemente fichó por Defensor Sporting de Uruguay luego de una temporada en Platense de Argentina. Ahora, el atacante nacional finalmente debutó con su nueva institución deportiva y a continuación te mostramos cómo se dio su tan esperado debut.

Como sabemos, debido a que no tenía continuidad en el territorio albiceleste, nuestro compatriota aceptó ser prestado por todo el 2026 al elenco uruguayo. El 'Tuerto' se ubica cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato Uruguayo con un total de 7 unidades, por lo que optó por intentar renovar su poderío ofensivo con la presencia del delantero de 21 años.

Resulta que Defensor Sporting visitó a Montevideo City por la fecha 4 del certamen charrúa, y al minuto 66' Juan Pablo Goicochea ingresó por Lautaro Navarro para darle mayor movilidad a la ofensiva. Lamentablemente para nuestro compatriota, su equipo terminó perdiendo 1-0 y desaprovechó la oportunidad de subir hasta la cima de la tabla de posiciones.

Tal y como se observa en el metraje, el ex Alianza Lima entró al campo después de calentar y lo hizo con buena actitud. Tras ello, quedó en cancha hasta el término del compromiso y ahora se alista para lo que será el siguiente encuentro del elenco violeta, nuevamente ante Montevideo City pero por la Copa Sudamericana 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Juan Pablo Goicochea?

Juan Pablo Goicochea fue prestado por todo un año a Defensor Sporting, aunque ese lapso es el mismo que tiene con Platense, club al cual le pertenece su pase. El delantero peruano tiene vínculo contractual con el 'Calamar' hasta el 31 de diciembre del presente 2026, y después quedará como agente libre si es que ningún otro elenco lo recluta.