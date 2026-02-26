Pablo Guede estremece a hinchas y confirma sensibles bajas para partido con UTC: "Es complicado..."

Alianza Lima sigue enfocado en poder ganar todos los puntos posibles en el Torneo Apertura 2026 y seguir firme rumbo al título de la Liga 1. Su próximo desafío será ante UTC por la fecha 5, un duelo donde los blanquiazules deberán replantear su esquema, luego de que Pablo Guede confirmara que perderán hasta tres jugadores titulares.

Pablo Guede confirma sensibles bajas para partido con UTC

Pablo Guede es consciente de que no puede relajarse, ya que su rendimiento al mando del banquillo de Alianza Lima está en constante observación. Sin embargo, el argentino reveló en el programa 'Modo Fútbol' que los problemas no cesan, ya que su esquema presentará bajas considerables para el duelo ante UTC en Cajamarca.

Según indicó el entrenador blanquiazul, deberá darle descanso a Paolo Guerrero por complicaciones con su rodilla, por ello para evitar un malestar mayor deberá dejar fuera de la lista. Del mismo modo, señaló que los jugadores Renzo Garcés y Gianfranco Chávez también se perfilan a perderse este partido.

"Lo de Paolo Guerrero, sí lo voy a tener que cuidar por un tema de su rodilla, pero él está a disposición. Es una disposición mía y quiero tratar de que vuelva a inflamarse su rodilla como pasó en la pretemporada", mencionó el técnico.

Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Paolo Guerrero serán las bajas de Alianza Lima vs UTC.

Del mismo modo, Guede remarcó que Garcés y Chávez han presentado grandes molestias en el pubis, si bien no es de gravedad si es una lesión con complicaciones. Por ello, todo hace indicar que tampoco serán considerado en los convocados.

"Hay jugadores que están en un hilo con un tema del pubis. No es malo, pero si es complicado. Tengo a 2 y medio que juegan en la misma posición y con el mismo problema. Renzo Garcés está trabajando para llegar sin dolor al igual que Gianfranco Chávez. Tengo que tomar una decisión y lo haré el viernes", finalizó el estratega.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs UTC por la Liga 1?

El duelo entre Alianza Lima vs UTC será de pronóstico reservado, ya que enfrentará a los dos líderes del campeonato. Este partido está programado para disputarse este sábado 28 de febrero y es válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. El recinto escogido es el Estadio Héroes de San Ramón desde la 1:15 p.m. (hora peruana).