André Carrillo dio dura opinión sobre situación de Zambrano, Peña y Trauco: "Mis compañeros..."

La noticia que implicaba a los exjugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco dio la vuelta al mundo. A pesar de que han pasado varias semanas desde que se hizo público, André Carrillo se refirió al respecto y aseguró estar al tanto de lo ocurrido y sorprendió con un llamativo mensaje.

André Carrillo es uno de los futbolistas peruanos que se desempeña en el extranjero y su equipo actual es el Corinthians de Brasil. El ex Alianza Lima ganó el año pasado un nuevo título para el club y se consagró como uno de los titulares indiscutidos del 'Timao'.

Carrillo se refirió a la situación de Zambrano, Peña y Trauco

Durante una entrevista en el programa 'Full deporte', André Carrillo brindó su primer pronunciamiento y respaldó a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, asegurando que confía en ellos, pero negó haber tenido comunicación con los jugadores implicados. Uno de ellos dejó el fútbol peruano.

"No hablo con mis compañeros. Yo creo que esto es un tema delicado, donde los que estamos afuera no deberíamos opinar sinceramente. Esperemos que la ley decida de la mejor manera. Pero yo confío en ellos. Estoy muy seguro que no habrán hecho una situación indebida", señaló André Carrillo.

(Video: Eddie Fleischman)

La opinión de André Carrillo podría generar polémica debido a que el caso no llegó a una resolución final y ha generado diferentes opiniones. Debido a la presión que se generó, Sergio Peña se vio en la obligación de desvincularse de Alianza Lima y jugar por un equipo de segunda división de Turquía. El futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco todavía está por resolverse.