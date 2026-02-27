André Carrillo y su insólita postura sobre jugar en la altura con Perú: "Que no me convoquen"

André Carrillo sorprendió a todos al decir que no le gustaría que lo convoquen si es que la selección peruana afrontase las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 jugando de local en la altura. Como es sabido, esta es una opción que viene sonando con fuerza y que desde la FPF no la han descartado, pues consideran que así podrán competir con grandes equipos como Brasil, Argentina y Uruguay, por ejemplo.

En ese sentido, el futbolista de Corinthians de Brasil comentó, entre bromas, que no le gustaría jugar en la altura, pues considera que él no podría adaptarse a jugar en ese tipo de ciudades.

¿Qué dijo André Carrillo sobre jugar en la altura con Perú?

En diálogo con el programa 'Full Deportes', el periodista Eddie Fleischman le preguntó a André Carrillo si le gustaría jugar en la altura con la selección peruana, a lo que la 'Culebra' respondió: "Si va a ser en la altitud, que no me convoquen, porque no aguanto", lo que causó la risa del comunicador.

Luego, le consultó a André Carrillo si es que jugar en la altura iba a significar sacar una clara ventaja sobre las demás selecciones, a lo que el futbolista señaló que existen otros países que sí pueden hacerlo, pero que actualmente esto no puede ser lo mismo para Perú.

"Sinceramente no sé. Yo no sacaría ventajas personalmente, te lo digo por mí. Probablemente los jugadores que están habituados a jugar ahí sí, pero hoy por hoy creo que eso no influye mucho, ¿sabes? Bolivia probablemente te saque ventaja, pero Ecuador, que también tiene altura, ya da para competir allí. (...) Por eso yo no sabría decirte, no, para mí no; yo prefiero jugar en el llano, claramente", finalizó.