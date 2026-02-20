- Hoy:
Prensa brasileña apunta contra el rendimiento de André Carrillo en Corinthians: "Partido..."
Con 34 años, André Carrillo todavía está en el fútbol extranjero y actualmente es uno de los jugadores más valorados en Corinthians de Brasil.
Corinthians quiere dejar atrás los años de sequía del campeonato nacional y esta temporada buscará ganar el título. En su último partido ante Athletico-PR, el 'Timao' consiguió llevarse tres puntos valiosos. André Carrillo ingresó en los últimos minutos del segundo tiempo y esto fue más que suficiente para que la prensa de Brasil califique su actuación en el campo de juego.
En el 2024, André Carrillo fue presentado en el Corinthians y desde entonces ha demostrado tener una buena adaptación al fútbol brasileño. Para esta temporada, el hincha del 'Timao' espera conseguir los puntos necesarios para estar entre los primeros puestos y el triunfo ante Athletico-PR es un gran paso. El peruano tuvo pocos minutos tras ingresar en reemplazo de Memphis Depay.
Prensa brasileña apunta contra André Carrillo
André Carrillo es uno de los jugadores peruanos más valorados en el plantel de Corinthians, pero la prensa de Brasil no deja pasar ningún mal rendimiento de nadie y tras el último partido del 'Timao', dejaron una dura crítica sobre los minutos en el campo de juego de la 'Culebra', dándole 5.5 puntos posibles como evaluación.
"Entró en el minuto 36 del segundo tiempo, sustituyendo a Memphis, y tuvo poca participación en el partido", señaló el portal Globo. Lo cierto es que André Carrillo no tuvo minutos suficientes para demostrar su juego, pero de todas maneras aportó para garantizar la victoria por la segunda fecha de la Serie A de Brasil.
André Carrillo jugó en el último partido de Corinthians.
El próximo partido de Corinthians será ante Portuguesa como parte de los cuartos de final de la Copa Paulista. El equipo que gane la llave se enfrentará al ganador del Novorizontino vs Santos. En esta competición también están participando Palmeiras, Capivariano, Bragantino y Sao Paulo.
