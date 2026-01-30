André Carrillo sorprende y no descarta su regreso a Alianza Lima: "Me encantaría"

Los hinchas de Alianza Lima sueñan con tener a sus figuras de regreso al club para que les regalen más alegrías y tras volver a tener en Paolo Guerrero en el plantel, el fichaje de André Carrillo genera mucha expectativa. El jugador de 34 años tiene actualmente contrato con el Corinthians de Brasil.

Desde las divisiones menores, André Carrillo logró destacar en Alianza Lima y tras ello dio el gran salto a Europa, siendo así uno de los jugadores que ha dejado en alto el nombre de la institución blanquiazul. Su etapa por La Victoria lo tienen muy presente los hinchas y más aún luego de que el jugador haya vuelto a expresar su cariño por la institución.

André Carrillo no descarta su regreso a Alianza Lima

Durante una entrevista con el programa 'Pase filtrado', André Carrillo habló sobre su experiencia en el fútbol extranjero, pero también recordó su pasado blanquiazul. Si bien confesó que Alianza Lima es el equipo de sus amores, aclaró que está plenamente enfocado en su presente en el Corinthians.

"Yo soy hincha, siempre fui hincha, donde comencé, fui muy feliz. Es un club que me encantaría que ganen y no me ha venido nada bien que estos tres últimos años no hayan ganado ningún título. Le tengo un cariño especial. De momento yo creo que ni Alianza está interesado en mí, les he dicho que soy un poquito caro. Vamos a ver, yo tengo contrato con el Corinthians ahorita, estoy súper contento y quiero cumplir los años aquí en Brasil", expresó André Carrillo.

(Video: Pase filtrado)

André Carrillo ha pasado por destacados clubes que lo convierten en uno de los futbolistas más exitosos y reconocidos a nivel internacional. Entre ellos están Alianza Lima, Sporting de Lisboa, Benfica, Watford, Al-Hilal y Corinthians.