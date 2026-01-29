Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima, rompe el mercado y avanza su fichaje a club campeón

Alianza Lima tiene entre sus valores con mayor proyección en el fútbol internacional a Juan Pablo Goicochea, quien ya tiene un nuevo equipo tras salir cedido a préstamo desde Platense de Argentina a Defensor Sporting de Uruguay. El delantero peruano se sumará a la Liga Uruguaya y a un club que en sus últimas temporadas ha logrado ser campeón nacional.

Juan Pablo Goicochea, exjugador de Alianza Lima, romperá el mercado firmando por club campeón

Según informó el periodista Gerson Cuba, Goicochea será el nuevo delantero de Defensor Sporting de la Primera División de Uruguay, tras salir a préstamo desde Platense de la Liga Profesional Argentina.

"Juan Pablo Goicochea sería el nuevo jugador de Defensor Sporting. El peruano se irá a préstamo de Platense al fútbol uruguayo por un año", informó el comunicador en su cuenta de X.

Juan Pablo Goicochea, exjugador de Alianza Lima, jugará en Defensor Sporting.

Cabe destacar que Juan Pablo Goicochea estará a préstamo en el club uruguayo por una temporada, ya que cuenta con contrato vigente con Platense hasta diciembre de 2026.

De concretarse su llegada al futbol uruguayao, Goicochea contará como campeñaro de equipo con el defensor peruano Marco Saravia, quien juega en Defensor Sporting desde la temporada pasada.

Juan Pablo Goicochea en Alianza Lima

Juan Pablo Goicochea jugó un total de 3 partidos en la reserva de Alianza Lima y 4 partidos en el equipo principal. Su destacado desempeño le permitió fichar por Platense de la Liga Profesional Argentina.

Juan Pablo Goicochea en Platense

El delantero de la selección peruana también logró debutar con Platense en la Copa Argentina 2024 y la Liga Profesional en la temporada 2023/2024. En las divisiones menores disputó 12 partidos, mientras que en la oficial jugó 2 encuentros.

Debido a las pocas oportunidades en la primera división de Argentina, decidió buscar equipo en donde pueda ser prestado y su camino está más cerca de llegar al fútbol uruguayo, donde Defensor Sporting lo desea.