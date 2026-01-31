Mr. Peet lanza dura crítica a la Liga 1 y FPF por no televisar partido de Alianza: "Han boicoteado"

En la primera fecha de la Liga 1, el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no se transmitió en vivo. Esto afectó a que los hinchas no puedan disfrutar del debut de sus equipos. En ese sentido, Mr. Peet no se guardó nada y en su reciente programa vía streaming, reveló lo que habría sucedido realmente minutos antes de iniciar el cotejo en el estadio de Huancayo.

Peter Arévalo, también conocido como Mr. Peet, expresó su opinión sobre el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 tras no ser emitido por la señal de L1 MAX tras anunciarse que la empresa 1190 mantiene una deuda con el equipo de Huancayo.

Mr. Peet dio dura crítica por no televisar partido de Alianza

La crítica de Mr. Peet se enfocó directamente hacia la Liga 1 y la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El comentarista deportivo apuntó contra ambas instituciones y sostuvo que estaban informados sobre lo que iba a suceder en el partido de Alianza Lima. También explicó que esto no hubiera ocurrido en otro partido, como el de UTC vs. Atlético Grau, también de la primera jornada.

"Se demoraron 85 minutos para solucionar el problema y la Federación sabía lo que iba a suceder. En la Liga ya estaba tomada la decisión. Esperaron el partido de Alianza porque esta es la realidad. Si no era Alianza, no metían ese tema, esperaron el partido de Alianza para generar todo este terremoto. Porque es Alianza. Porque si el partido inaugural era UTC vs Grau, no pasaba nada. Están en su derecho, sí, están en su derecho. La Federación Peruana de Fútbol y la Liga han boicoteado su propio producto. Boicotean su producto", sostuvo.

¿Qué pasó con la señal de L1MAX en el partido de Alianza?

L1 Max no transmitió el primer partido del Torneo Apertura, que justamente era el de Alianza Lima ante Sport Huancayo. El motivo fue porque 1190 Sports no pagó la deuda que tenía con el club de Sport Huancayo e incluso con las cámaras dentro del estadio, no se pudo cubrir el partido entre ambos equipos.