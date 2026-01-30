Cienciano respondió ante solicitud de Alianza Lima para que regrese Marco Huamán: "Compromiso..."

Ha comenzado la Liga 1 2026 y el encargado de estrenar el Torneo Apertura fue Alianza Lima en su visita a Sport Huancayo. Previo a ello, los blanquiazules la pasaron mal por la indisciplina de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes fueron separados del club y por ello los íntimos se vieron en la obligación de reforzarse con otros elementos. Uno de ellos es Marco Huamán, que recientemente había sido prestado a Cienciano e incluso los cusqueños lo presentaron oficialmente ante su hinchada.

En ese sentido, el 'Papá' se pronunció mediante su cuenta oficial de 'X' y comentó qué sucederá con el lateral izquierdo ahora que los de Matute han pedido formalmente cancelar la cesión para que vuelva a la capital lo antes posible y se integre a los entrenamientos de Pablo Guede. Como ya se sabía, los imperiales únicamente tuvieron que aceptar esta decisión, aunque no sin llevarse una importante suma de dinero.

"Informamos a nuestros hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública, que el Club Alianza Lima ha decidido hacer efectiva la cláusula establecida en el convenio de préstamo del futbolista Marco Huamán, por lo que el jugador retornará a la institución a la que pertenece", precisó Cienciano en sus redes sociales, confirmando el retorno del defensor a La Victoria.

Cienciano confirmó el regreso de Marco Huamán a Alianza Lima.

Asimismo, los rojos le agradecieron al hombre de Alianza Lima por los trabajos realizados en el plantel cusqueño previo a la Liga 1 2026. "Agradecemos a Marco Huamán por la entrega, profesionalismo y compromiso demostrados durante su etapa de pretemporada en nuestra institución", sentenció el 'Papá'. Recordemos que el lateral izquierdo todavía tiene contrato en Matute hasta diciembre del 2027, es decir hasta fines del próximo año.

¿En qué clubes ha jugado Marco Huamán?

En sus cinco años de carrera profesional, Marco Huamán ha jugado en estos clubes:

Sport Huancayo

Alianza Lima

Cienciano

Además, el lateral nacional también ha sido convocado a la selección peruana y disputó algunos minutos en una ocasión.