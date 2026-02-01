DT de 2 de Mayo dio llamativo comentario sobre Alianza Lima: "Un club acostumbrado a..."

Este miércoles, Alianza Lima tendrá su primer reto en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo en el Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute. El elenco victoriano confía en hacerse fuerte en la Caldera contra los paraguayos para tratar de tomar ventaja en el duelo de ida.

DT de 2 de Mayo dio sorpresivo comentario sobre Alianza Lima

A pocos días de lo que será este gran compromiso, Eduardo Ledesma, DT de 'El Gallo Norteño' concedió una entrevista con Radio Exitosa en donde habló de 'favoritismos' y recordó la reciente participación del equipo blanquiazul a nivel internacional donde dejaron en el camino a Boca Juniors de Argentina en la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Alianza Lima eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025/Foto: AFP

En tal sentido, el exfutbolista reconoció que el elenco aliancista demostró la grandeza que los caracteriza, más aún en instancias internacionales, razón por la cual, lograron avanzar lo más lejos posible en el torneo Conmebol edición 2025.

"El favoritismo siempre será para el equipo más representativo. Alianza es un club acostumbrado a esta competencia; la temporada pasada lo hizo excelente. En los papeles, por nombres y trayectoria, ellos son los favoritos", expresó el estratega de 40 años.

2 de Mayo cayó goleado en la Liga Paraguaya 2026

Previo al enfrentamiento contra Alianza Lima, 2 de Mayo sufrió una dura derrota de 5-1 ante Nacional por la Liga Paraguaya 2026. Con este resultado, los dirigidos por Eduardo Ledesma deberán pasar la página rápidamente y tratar de obtener un buen resultado en Lima contra los blanquiazules.