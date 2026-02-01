Conmebol confirmó polémico árbitro cuestionado en Uruguay para dirigir Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada: el partido ante 2 de Mayo. Los blanquiazules buscan superar la fase previa de la Copa Libertadores y encaminarse a la etapa de grupos. Precisamente, la Conmebol sorprendió a todos al confirmar a un polémico árbitro para el duelo de ida.

Conmebol confirmó polémico árbitro para dirigir Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima sabe que no puede relajarse en este partido, por lo que deberán salir en búsqueda de repetir la hazaña de la temporada pasada. Para este encuentro, mediante sus canales oficiales, la Conmebol anunció que designaron al árbitro José Burgos para este cotejo, un juez que ha sido cuestionado en Uruguay.

Conmebol confirmó a José Burgo como árbitro para el Alianza Lima vs 2 de Mayo.

Burgos es uno de los técnicos más experimentados del fútbol sudamericano y, aunque su carrera no ha tenido grandes polémicas, durante la temporada pasada fue señalado por su accionar en un partido entre Cerro Largo y Peñarol.

Resulta que el colegiado fue el encargado de repartir justicia en dicho encuentro del fútbol uruguayo y fue duramente cuestionado por los hinchas y la prensa de su país cuando no cobró un penal a favor de Cerro Largo, pese a que el VAR lo había llamado y contaba con evidencias para sancionar la falta.

José Burgos fue cuestionado por su desempeño por la prensa uruguaya.

Cabe señalar que esta será la primera vez que José Burgos dirija un partido de Alianza Lima. Sin embargo, en el pasado arbitró en duelos de equipos peruanos como César Vallejo, Atlético Grau y Deportivo Binacional.

Terna arbitral para el Alianza Lima vs 2 de Mayo