0
EN VIVO
Cristal vs Garcilaso por Liga 1
EN DIRECTO
Previa Universitario vs ADT

Conmebol confirmó polémico árbitro cuestionado en Uruguay para dirigir Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima visita a 2 de Mayo por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores y la Conmebol definió a un polémico árbitro para este cotejo. Conoce de quién se trata.

Angel Curo
Conmebol confirmó polémico árbitro para dirigir Alianza Lima vs 2 de Mayo
Conmebol confirmó polémico árbitro para dirigir Alianza Lima vs 2 de Mayo | AFP | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de la temporada: el partido ante 2 de Mayo. Los blanquiazules buscan superar la fase previa de la Copa Libertadores y encaminarse a la etapa de grupos. Precisamente, la Conmebol sorprendió a todos al confirmar a un polémico árbitro para el duelo de ida.

Alianza Lima tras los pasos de destacado central.

PUEDES VER: Alianza Lima quiere dar el golpe con el fichaje de central que juega en Portugal, según portal

Conmebol confirmó polémico árbitro para dirigir Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima sabe que no puede relajarse en este partido, por lo que deberán salir en búsqueda de repetir la hazaña de la temporada pasada. Para este encuentro, mediante sus canales oficiales, la Conmebol anunció que designaron al árbitro José Burgos para este cotejo, un juez que ha sido cuestionado en Uruguay.

Alianza Lima vs 2 de Mayo

Conmebol confirmó a José Burgo como árbitro para el Alianza Lima vs 2 de Mayo.

Burgos es uno de los técnicos más experimentados del fútbol sudamericano y, aunque su carrera no ha tenido grandes polémicas, durante la temporada pasada fue señalado por su accionar en un partido entre Cerro Largo y Peñarol.

Resulta que el colegiado fue el encargado de repartir justicia en dicho encuentro del fútbol uruguayo y fue duramente cuestionado por los hinchas y la prensa de su país cuando no cobró un penal a favor de Cerro Largo, pese a que el VAR lo había llamado y contaba con evidencias para sancionar la falta.

árbitro José Burgos

José Burgos fue cuestionado por su desempeño por la prensa uruguaya.

Cabe señalar que esta será la primera vez que José Burgos dirija un partido de Alianza Lima. Sin embargo, en el pasado arbitró en duelos de equipos peruanos como César Vallejo, Atlético Grau y Deportivo Binacional.

Terna arbitral para el Alianza Lima vs 2 de Mayo

  • Árbitro principal: José Burgos (Uruguay)
  • Primer asistente: Horacio Ferreiro (Uruguay)
  • Segundo asistente: Pablo Llarena (Uruguay)
  • Cuarto árbitro: Hernán Heras (Uruguay)
  • VAR: Antonio García (Uruguay)
  • AVAR: Jonhatan Fuentes (Uruguay)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. En Argentina lamentan salida de Juan Pablo Goicochea tras firmar por club campeón: "Promesa peruana"

  2. DT de Gremio habló sin filtros y dio una rotunda opinión sobre Erick Noriega tras empate: "Un..."

  3. Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora oficial del partido por Copa Libertadores 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano