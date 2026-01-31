Alianza Lima y la millonaria diferencia de valor con 2 de Mayo previo a la Copa Libertadores

Dentro de poco, Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la ida de la Fase 1 en la Copa Libertadores 2026 y su primer compromiso será en condición de visitante. En ese sentido, mientras los hinchas esperan con ansias este enfrentamiento, pocos se han percatado de la enorme diferencia que existe entre el valor de cada plantel. Los de Matute superan por mucho al rival de turno.

El elenco paraguayo tiene un total de 4,48 millones de euros en el mercado de transferencias, esto según la conocida página Transfermarkt. Su futbolista más caro es Ángel Martínez, portero cotizado en 350 mil euros. Asimismo, es el noveno club más caro de doce en la Primera División de Paraguay. Por su parte, los íntimos valen casi el cuádruple.

Resulta que Alianza Lima tiene a un plantel valorizado en 16,23 millones de euros y es el club más caro de toda la Liga 1 2026. De igual manera, su elemento mejor cotizado en el mercado de transferencias es el delantero argentino Federico Girotti con un total de 2 millones de euros. Motivo por el cual los de Matute son claros favoritos en esta llave de la Copa Libertadores.

Federico Girotti es el más caro de Alianza Lima.

Eso sí, es válido recordar que el precio de los equipos no garantiza la victoria o derrota de uno de ellos, sino que únicamente sirve como un parámetro para medir el porcentaje que tiene cada elenco para conseguir la victoria. No es novedad o sorpresa que contar con futbolistas más caros y de renombre sea ventajoso al momento de definir torneos internacionales, como lo es el más importante de la Conmebol.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha, hora y canal

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, mientras que el duelo de vuelta se llevará a cabo el miércoles 11 del presente mes, es decir una semana después. Asimismo, el horario de ambos partidos será a las 19.30 horas de Perú y contarán con transmisión exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Además, también podrás ver la llave mediante Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada.