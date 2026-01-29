Conmebol confirmó la localía de Sporting Cristal en la Copa Libertadores tras cambiar de estadio

La noticia que quizás muchos no se esperaban en Sporting Cristal, parece que no tenían opción y ya está totalmente confirmado. Al ver que el estadio Nacional está en pésimas condiciones y que el Alberto Gallardo no está apto para disputar la Copa Libertadores, los directivos celestes se vieron obligados a optar por una tercera opción. Ahora se mudan al Callao.

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó el cambio de estadio para el partido entre Sporting Cristal (PER) vs. E3 por la Fase 2 (vuelta) de la CONMEBOL Libertadores 2026", se lee en la web de la Conmebol. En los datos podemos confirmar que el partido se jugará el 24 de febrero en el estadio Miguel Grau. Es el reciente donde Sport Boys es local.

Conmebol confirma cambio de estadio de Sporting Cristal





Esto quiere decir que Sporting Cristal será local en este estadio, tendrá que enfrentar al ganador de la lleve entre Alianza Lima y Sportivo 2 de mayo de Paraguay. Sin duda alguna es un recinto interesante para jugar un partido internacional, hace muchos años que no se disputa un partido de Copa Libertadores. De clasificar Alianza, habrá un lindo marco en las tribunas.

Debut de Sporting Cristal en la Liga 1

El partido entre Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 se juega este domingo 1 de febrero a partir de las 1:00 pm (hora peruana). El equipo de Paulo Autuori tendrá un duro desafío al tener su debut en tierras cusqueñas. Veremos si son capaces de llevarse los tres puntos.

Últimas bajas de Sporting Cristal

Jugadores como Christofer Gonzáles y Luis Abram no podrán ser considerados para este partido. El primero viene de sufrir una lesión en el dedo del pie, mientras el segundo se viene recuperando de un desgarro que sufrió. Son piezas titulares para el DT brasileño, pero buscará la manera de que sus reemplazos hagan bien su trabajo.