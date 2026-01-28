Se fue de Sporting Cristal y ahora se rinde en elogios ante rival en Liga 1: "Feliz de estar acá"

Sporting Cristal se prepara para su estreno en la Liga 1 2026. Con la obligación de pelear por el título, los ‘celestes’ concretaron refuerzos de peso para afrontar la temporada. Sin embargo, también registraron salidas importantes. En ese contexto, uno de los futbolistas más destacados que dejó la institución sorprendió recientemente al confesar su entusiasmo por defender la camiseta de un club rival.

Se fue de Sporting Cristal y ahora se rinde en elogios ante rival en Liga 1

La dirección deportiva de Sporting Cristal decidió hacer una reestructuración en su plantel para esta temporada y uno de los jugadores que salieron del equipo fue el extremo Joel Herrera, quien llegó a las filas de Cusco FC en calidad de cedido. Precisamente, ya sumó sus primeros minutos con los 'Dorados' y no dudó en evidenciar su alegría por haber llegado al club.

Durante un diálogo con 'Best Cable', el atacante nacional reveló que está muy contento por haber llegado a Cusco FC y remarcó el gran compañerismo que se vive en el vestuario. Asimismo, resaltó la importancia de la gira en Bolivia que realizaron para afrontar la Liga 1.

Video: Best Cable

"Feliz de estar acá en Cusco. Tengo compañeros de muy buena calidad, que me han permitido integrarme al equipo. Estos partidos han sido de preparación para ir agarrando roce para el inicio del torneo", expresó el atacante.

Del mismo modo, el talentoso extremo de 21 años expresó su entusiasmo por jugar en la Copa Libertadores y aprovechó el momento para agradecer al DT Miguel Rondelli por darle minutos en la pretemporada.

"Hemos tenido partidos contra The Strongers, Always Ready y Bulo Bulo, pero que hemos podido saber llevar. Gracias a Dios he tenido minutos y tiempo para poder mostrarme y agradecer al profe por eso. Sí, me gustaría jugar Libertadores es una vitrina para todo jugador", acotó.

Valor de mercado de Joel Herrera

De acuerdo con la data de Transfermarkt, Joel Herrera ostenta un cotización de 125 mil euros en el mercado a sus 21 años, una cifra que seguramente se incrementará considerando su proyección. Cabe destacar que este es su último año de contrato con Sporting Cristal, por lo que podrá marcharse libre a fin de año.