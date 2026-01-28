Bryan Reyna, exfigura de Alianza Lima, sacude el mercado y avanza su fichaje por clásico rival

Bryan Reyna es uno de los jugadores más reconocidos actualmente del fútbol peruano, luego de haber brillado con la camiseta de Alianza Lima. Actualmente, el extremo no la pasa nada bien en Belgrano de Argentina y han crecido los rumores de un retorno al fútbol peruano. En ese sentido, se conoció que el 'Picante' está cerca de poder dar el golpe firmando por un clásico rival de los blanquiazules.

Bryan Reyna, exfigura de Alianza Lima, avanza su fichaje por clásico rival

El extremo nacional se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del mercado de pases entre los principales clubes del fútbol peruano. Mientras se define su futuro, continúa entrenando con Belgrano, aunque sin ser considerado por el comando técnico.

En ese contexto, Líbero pudo conocer, a través de su edición impresa, que Bryan Reyna está muy cerca de concretar su regreso a la Liga 1, aunque esta vez para vestir la camiseta de Sporting Cristal. En La Florida lo consideran una prioridad para potenciar el frente de ataque y elevar sus opciones de pelear por títulos en la temporada.

Bryan Reyna está cerca de dejar Belgrano y puede firmar por Sporting Cristal.

Los representantes del ‘Picante’ ya vienen gestionando su salida en busca de un club que dispute torneos internacionales, requisito clave para el jugador, y Sporting Cristal aparece como una de las alternativas más firmes. La dirección deportiva rimense analiza a fondo la operación, que podría definirse durante el fin de semana, aunque cabe señalar que el mercado de pases suele ser muy cambiante a última hora.

Como se recuerda, Bryan Reyna dejó una grata impresión en Alianza Lima durante la temporada 2023, por lo que al año siguiente dio el salto al fútbol argentino. Sin embargo, no logró repetir su rendimiento y poco a poco fue perdiendo protagonismo al punto de quedar relegado en el banco de suplentes.

Valor de mercado de Bryan Reyna

Luego de haber perdido protagonismo en Belgrano, el valor de mercado de Bryan Reyna ha ido decayendo. Actualmente, el extremo alcanza el millón de euros, según el portal internacional Transfermarkt. Su máximo histórico fue de 2,5 millones, registro que logró en 2024.