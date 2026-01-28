Periodista chileno advierte a Alianza Lima ante inminente fichaje de Esteban Pavez: "No tiene..."

Alianza Lima está a un paso de poder concretar la llegada de su séptimo fichaje extranjero con el volante chileno Esteban Pavez. La transferencia significaría una gran sorpresa en el mercado de pases ya que viene de ser el capitán de Colo Colo y hasta 5 veces campeón con el 'Cacique'.

Periodista chileno advierte a Alianza Lima ante inminente llegada de Esteban Pavez

Evidentemente la noticia de su inminente llegada a La Victoria no solo hizo noticia en el Perú, ya que desde el vecino país sureño, el periodista Benjamín Bonhomme describió el perfil de juego que tiene el experimentado futbolista y señaló que se caracteriza por ser un referente en el mediocampo, sin embargo, no posee un aporte ofensivo tras su actualidad deportiva.

Esteban Pavez fichará por Alianza Lima esta temporada/Composición: GLR

"Hoy es un jugador sin tanto recorrido, pero es la primera salida de Colo Colo. Es un futbolista al que le gusta distribuir la pelota en la mitad de la cancha. No tiene mucha llegada al arco rival: no esperen que remate cerca del área ni que aporte goles. A sus 35 años, va a jugar más quieto, asumiendo un rol de liderazgo. Gareca, incluso en un mal momento de Colo Colo, lo llamó hasta el final y lo consideraba dentro de la nómina", expresó el comunicador.

Por otro lado, Bonhomme se refirió específicamente a la próxima llegada del pivote extranjero a tienda blanquiazul y agregó que las gestiones entre ambas partes avanzan favorablemente, de manera que, el 'equipo del pueblo' sumará a su plantel un futbolista con gran calidad profesional para esta temporada.

"Nos dicen que está todo listo. Hay acuerdo total entre el jugador y Alianza Lima. Mañana (hoy) debería quedar aprobado y estaría viajando. Me indican que se trata de una compra. Alianza se lleva a un líder dentro del campo, un volante de contención neto. En mi opinión, en algunas ocasiones sus críticas han sido un poco injustas", acotó.

Valor en el mercado de Esteban Pavez

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, Esteban Pavez se cotiza en la actualidad en 150 mil euros en el mercado de pases. Su mejor valor (1.75 millones de euros) lo obtuvo durante el 2017, vistiendo la camiseta de Athletico Paranaense de Brasil.