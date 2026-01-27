Lo último: Alianza Lima envió carta de pre despido a Miguel Trauco, ¿Qué pasó con Zambrano y Peña?

En las últimas horas, se conoció que Alianza Lima le envió una carta de aviso de pre despido a Miguel Trauco ante los hechos ocurridos en Montevideo. El lateral izquierdo es uno de los afectados ante los sucesos de conocimiento público, reveló el asesor legal de SAFAP, Jhonny Baldovino.

Alianza Lima envió carta de aviso de pre despido a Miguel Trauco

En una reciente entrevista al programa "Con Calle y Cancha", Baldovino indicó ciertos detalles que se vienen suscitando en la interna de Alianza Lima. Justamente, reveló públicamente que el lateral izquierdo, Miguel Trauco, ha recibido una carta de aviso de pre despido ante su separación del primer equipo.

Se ha extendido el plazo para que dé su descargo por seis días más, lo que, en palabras de Jhonny Baldovino, se entiende que próximamente se dará su despido definitivo por parte de Alianza Lima. ¿Qué pasó con Carlos Zambrano y Sergio Peña? Todo apunta a que en el transcurso del día ambos jugadores recibirán la misma carta, pero el mismo asesor legal de SAFAP no lo confirmó al 100%.

"Tenían plazo hasta mañana para hacer sus descargos, pero hoy (martes 27 de enero) le ha llegado a uno de ellos una carta donde le amplían las imputaciones, redireccionan la situación y les han enviado como una carta de aviso de pre despido, que normalmente terminan en despido, otorgándole seis días más para que hagan sus descargos. A Miguel Trauco, que yo tenga conocimiento sí, me imagino que a los demás les está llegando el día de hoy también", informó Jhonny Baldovino, asesor legal de SAFAP.

(VIDEO: Con Calle y Cancha)

¿Por qué Alianza Lima separó a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña?

Tras la denuncia de una joven argentina de 22 años contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña; desde los altos mandos de Alianza Lima confirmaron la indisciplina de los jugadores involucrados en Montevideo. Dado este hecho, se decidió separar a los tres futbolistas, pero expresaron estar a disposición de las autoridades para las investigaciones pertinentes que se les acusa a los tres profesionales.