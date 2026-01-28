Abogado internacional revela detalles de la carta de pre despido a Miguel Trauco: "Sigue vigente"

En las últimas horas, se conoció que Alianza Lima le hizo llegar a Miguel Trauco una carta de aviso de pre despido ante su separación del primer equipo de manera indefinida. En medio de este panorama, el reconocido abogado internacional, especialista en deportes, Marcelo Bee Sellarres, reveló los detalles que implica esta notificación al lateral izquierdo peruano.

¿Qué implica una carta de pre despido a Miguel Trauco en Alianza Lima?

Según la información que brinda el especialista en derecho deportivo, esta carta a Miguel Trauco no significa un despido total del jugador con la institución blanquiazul. Lo que sí asegura es su no renovación de contrato y/o el inicio de un procedimiento entre ambas partes para acordar la ruptura del vínculo contractual.

De momento, Miguel Trauco sostiene su salario en base a los términos del contrato, así como la posibilidad de entablar una charla con el club blanquiazul para definir su futuro para este 2026. Esta notificación no implica en lo absoluto una sanción ni culpabilidad, por lo que dependerá de qué acuerdo lleguen ambas partes para dar por finalizado el vínculo.

"La carta de preaviso NO es un despido. Es una notificación formal que informa la no renovación del contrato o el inicio de un procedimiento previo. El contrato sigue vigente. El salario se mantiene. No implica sanción ni culpabilidad. Permite al jugador negociar su futuro. Solo eventualmente, y respetando el debido proceso, podría derivar en un despido.", informó el abogado especialista en deporte.

Abogado Marcelo Bee Sellares se refirió a la situación de Miguel Trauco.

¿Qué pasó con Carlos Zambrano y Sergio Peña?

Según informó el asesor legal de SAFAP, Jhonny Baldovino, esta carta de pre despido no solo llegará a Miguel Trauco de Alianza Lima, sino que en las próximas horas hay posibilidades de que la notificación llegue a manos de Carlos Zambrano y Sergio Peña.