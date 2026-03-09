Erick Noriega salió campeón con Gremio y esta fue la emotiva celebración de su esposa a la distancia

Erick Noriega se consagró campeón con Gremio tras ganar el Campeonato Gaúcho 2026 y una de las emocionadas con esta noticia fue su esposa, Gianella Paz, quien pese a la distancia celebró el reciente triunfo del futbolista peruano. Mira el emotivo momento que vivió la pareja y que ha generado diversas reacciones en redes sociales.

Mediante las cuentas oficiales de la voleibolista, se compartió un clip inédito donde se aprecia la reacción del popular 'Samurái' luego de obtener este importante título. El ex Alianza Lima se conectó mediante una videollamada con Gianella, quien se mostró contenta y le dedicó besitos volados.

Pero no solo su esposa lo felicitó a la distancia, también se puede ver la presencia de amigos y conocidos con la camiseta de Gremio. "El amor de vida campeón" fue el mensaje que acompañó este video que ya alcanzó miles de reproducciones en las redes, asimismo, los usuarios no dudaron en comentar.

"De ser profesor de voley a ser campeón con Gremio en un torneo de grandes. Cuídate Noriega, ojalá vuelvas a Alianza Lima, futuro capitán de Perú", "Grande, Noriega, crack", "Dolió tu partida, porque pudimos ser campeones contigo el año pasado", "Desde que llegó a Alianza Lima supe que va llegar muy lejos", indicaron en las plataformas.

Erick Noriega es campeón del Campeonato Gaúcho con Gremio

El futbolista peruano se consagró campeón del Campeonato Gaúcho con Gremio de Porto Alegre, logrando así uno de los primeros títulos de su carrera en el fútbol brasileño. El equipo tricolor se quedó con el trofeo tras imponerse en la final frente a Internacional en el Beira-Rio, en una serie muy disputada que se definió a favor de Gremio en el marcador global.