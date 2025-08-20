0
Erick Noriega y su esposa Gianella Paz tomaron una importante decisión tras llegar a Brasil - VIDEO

Gianella Paz, esposa del 'Samurái', anunció que junto al futbolista tomaron una decisión sumamente importante que sorprendió a sus seguidores.

Redacción Líbero Tendencias
Erick Noriega y su esposa confirman que llevarán a sus mascotas a Brasil.
Erick Noriega y su esposa confirman que llevarán a sus mascotas a Brasil. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
Erick Noriega y su esposa Gianella Paz viajaron a Brasil para que el exjugador de Alianza Lima se una a Gremio, pero mediante sus redes sociales, la joven modelo dio a conocer que ambos tomaron una importante decisión que sorprendió a diversos seguidores.

En más de una ocasión, la esposa del Samurái ha compartido videos y momentos que vive junto a sus dos pequeñas mascotas. Según dio a conocer, los engreídos se han quedado en Lima, por ahora, ya que ambos han decidido llevarlos al país brasileño.

Erick Noriega y su esposa tomaron una importante decisión tras llegar a Brasil

Gianella Paz anunció que actualmente se encuentran en un hotel, pero que en las próximas horas se mudaran a otro, porque así estarán más cerca del lugar donde entrenará Noriega. Además, confirmó que comenzarán a buscar un lugar donde vivir junto a sus dos mascotas.

"Para las personas que me están preguntando por mis 'gordos', ellos van a venir a vivir conmigo. Tenemos que buscar una casa donde ellos estén cómodos y felices. Vamos a traer a uno por uno. No nos imaginamos estar sin ellos por tanto tiempo", comentó la esposa del 'Samurái'.

Al parecer, los dos engreídos de Noriega y Gianella están siendo cuidados por la pareja de Miguel Trauco, ya que la joven pareja del defensa compartió una imagen de ellos despidiéndose de sus mascotas. Ambos se mostraron muy cariñosos con los perritos.

Noriega despidiéndose de sus mascotas.
