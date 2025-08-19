Hermana de Pedro Aquino emociona con soberbio mensaje tras confirmar su fichaje a Alianza Lima

Pedro Aquino es nuevo flamante fichaje de Alianza Lima para el Clausura 2025 y este ingreso emociona a los hinchas blanquiazules, quienes esperan obtener mejores resultados en el torneo local. En este contexto, las reacciones no se hicieron esperar y una de las primeras en comentar fue la hermana del popular 'La Roca'.

Hermana de Pedro Aquino reacciona a su fichaje con soberbio mensaje

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Xiomy Aquino, se pronunció tras el anuncio de que el jugador peruano vestirá la camiseta íntima hasta agosto del 2026. Lo que más sorprendió fue el potente calificativo para el 'Equipo del Pueblo', ya que como muchos saben, Pedro es hincha confeso de Sporting Cristal.

"El mejor, para el mejor equipo. Con todo hermani, lúcete", colocó la joven en su historia de la red social. Esta publicación fue compartida por el centrocampista, que seguramente muy pronto disputará los partidos de la Liga 1 con la mica blanquiazul, ante sorpresa de muchos hinchas celestes.

Hermana de Pedro Aquino califica como 'el mejor equipo' a Alianza Lima. | Imagen: Instagram

Alianza Lima anunció el flamante fichaje de Pedro Aquino

Alianza Lima anunció este 19 de agosto el fichaje de Pedro Aquino como su sexto refuerzo de cara al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. El futbolista llegará a préstamo desde Santos Laguna, México, por una temporada completa, sin costo de traspaso.

"Bienvenido Pedro Aquino. A darlo todo por la blanquiazul", fue el mensaje del elenco victoriano para anunciar la llegada del volante de 30 años, quien será el reemplazo de Erick Noriega, quien jugará por Gremio de Brasil.

Alianza Lima anunció a Pedro Aquino como su sexto refuerzo.

Cabe destacar que Pedro Aquino regresa al fútbol peruano tras más de ocho años fuera y su último partido en la Liga 1 fue con Sporting Cristal. Además, cuenta con experiencia en clubes como Lobos BUAP, León, América y Santos Laguna. Se espera que aporte liderazgo, marca y control en el mediocampo a Alianza Lima.