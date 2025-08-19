¿Beneficio? Alianza Lima recibe una magnífica noticia ante el inminente descenso de Binacional

Una noticia ha remecido los cimientos del fútbol peruano este martes ya que la FPF ha decidido el descenso administrativo de Deportivo Binacional de la Liga 1 2025, tras conocerse que la Sala Civil de Puno revocó la medida cautelar y la demanda principal por la que estaba disputando la Primera División. Esto ha hecho que Alianza Lima reciba una gran noticia en su lucha por ser campeón nacional.

De acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el directorio de la federación se reunió en las últimas horas y determinaron que el 'Poderoso del Sur' deje de pertenecer a la categoría de honor. "El equipo de Juliaca estaba en Primera División por una medida cautelar, la misma que ha sido revocada por la sala de Puno y la declararon infundada. Además, la demanda principal también ha sido revocada. Hace poco terminó el directorio de la FPF y se decidió que Binacional no siga en la Liga 1", señaló en sus redes sociales.

La magnífica noticia que recibió Alianza Lima ante el descenso de Binacional

La medida adoptada por la Liga de Fútbol Profesional ha hecho que el conjunto blanquiazul reciba la importante noticia que para el Torneo Clausura no tendrá que viajar a los 3800 metros de altura de Juliaca para enfrentarse a Binacional, partido que estaba pactado para la penúltima fecha del campeonato.

Alianza Lima no irá a Juliaca para enfrentarse a Binacional por la Liga 1 2025. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Asimismo, los dirigidos por Néstor Gorosito no tendrán problema con el triunfo por 5-1 contra el conjunto puneño ya que se les mantendrán esos tres puntos conseguidos en Matute en el Apertura. Así lo estipula el reglamento en el artículo 10 inciso 4: "La anulación de partidos se aplicará únicamente en la etapa del campeonato que se encuentre en curso al momento del retiro del club. En ta sentido, las tablas de posiciones correspondientes a las etapas concuidas no serán modificadas", se lee en el documento.

Alianza Lima no viajará a Juliaca como lo hicieron sus rivales directos por el título

De esta forma, Alianza Lima se convierte en el único equipo de los candidatos al título de la Liga 1 que no disputará su encuentro en Juliaca ante Binacional, cosa que si lo hicieron equipos como Universitario (ganó 3-1 en el Apertura), Cusco FC (ganó 2-1 en el Apertura), Melgar (empató 1-1 en el Apertura) y Sporting Cristal (ganó 3-1 en el Clausura).

Sin embargo, de todos estos otros clubes, solo los celestes serán los perjudicados debido a que se les retirará los tres puntos que ganaron en dicha ciudad en la tabla de posiciones, tanto del segundo certamen del año como del acumulado, pues esos los ganaron en el torneo que se estaba disputando cuando se tomó la decisión.