Alineaciones Alianza Lima vs U Católica: el imponente once de Gorosito para clasificación en Quito

Conoce la alineación de Alianza Lima ante U Católica de Ecuador por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Diego Medina
U Católica de Ecuador enfrenta a Alianza Lima en el Estadio Olímpico de Atahualpa.
U Católica de Ecuador enfrenta a Alianza Lima en el Estadio Olímpico de Atahualpa.
Momento de vivir un partidazo entre Alianza Lima vs U Católica de Ecuador en el Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito. Los blanquiazules salen al campo del 'Trencito Azul' con la ventaja de 2-0 en la ida, por lo que Néstor Gorosito alista lo mejor que tiene para conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

U Católica de Ecuador se pronunció tras victoria de Alianza Lima.

Alineación Alianza Lima vs U Católica de Ecuador

Este será el once de Alianza Lima para enfrentar a U Católica de Ecuador en Quito: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero o Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Uno de los jugadores que vuelve a la alineación titular es Carlos Zambrano, quien cumplió su fecha de suspensión tras la sanción recibida en el choque de vuelta ante Gremio de Porto Alegre. Por otro lado, existe una duda entre Alan Cantero y Kevin Quevedo, el ex U Católica de Ecuador se encuentra sentido, por lo que Néstor Gorosito aguardará su recuperación hasta el final.

Del mismo modo, Hernán Barcos será el '9' de Alianza Lima para este duelo ante el 'Trencito Azul'. El atacante argentino-peruano tomará la batuta en la zona ofensiva tras la lesión de Paolo Guerrero.

Anuncian partido de U Católica de Ecuador vs Alianza Lima.

Alineación U Católica de Ecuador vs Alianza Lima

Este será el once de U Católica de Ecuador en Quito: Johan Lara, Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero, Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauro Díaz, Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios.

En el caso del cuadro ecuatoriano, no modificará mucho su once de lo visto en el choque en Matute. De hecho, el estratega Diego Martínez sostuvo a los titulares en el choque del fin de semana, en el que igualaron 1-1 ante Libertad. Ahora, espera que el equipo saque provecho de la altura para remontar el 2-0.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

