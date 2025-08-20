Referente de U Católica de Ecuador da fuerte calificativo a Kevin Quevedo previo a partido: "Es un..."

Uno de los jugadores que es clave en el sistema de juego de Alianza Lima es Kevin Quevedo. El estratega Néstor Gorosito tiene al jugador de 28 años como pieza fundamental en el once, por lo que se aguarda su presencia en este vital encuentro de Copa Sudamericana ante U Católica de Ecuador. En medio de ello, uno de los considerados referentes del conjunto 'Camaratta' ha sorprendido con calificativos a nuestro compatriota.

Nos referimos al DT Jorge Célico, quien logró dirigir al plantel del "Trencito Azul" durante varias temporadas, en el que logró ser campeón de la Serie B de Ecuador para poner al equipo en Primera División. Con la labor realizada, se ha vuelto en un referente para la historia del club, por lo que ahora no dudó en referirse a Kevin Quevedo de manera pública.

Y es que el estratega argentino, nacionalizado ecuatoriano, lo tuvo en sus filas durante la temporada 2023 y 2024 en Deportivo Garcilaso y U Católica de Ecuador, respectivamente. Su relación se ha vuelto fuerte a tal punto de tener un perfil del futbolista en cuanto a lo personal y profesional.

"Primero, en el fútbol como en la vida, primero tienes que ser buen tipo, buena persona. Y la verdad que Kevin es un muy buen chico. Y después, lo que está haciendo en Alianza Lima también lo hizo acá. Y acá también se requiere jugadores de ese tipo de características. Tiene una virtud tan grande que es el jugar con el engaño", expresó Jorge Célico a L1 MAX.

¿Cómo le fue a Kevin Quevedo con U Católica de Ecuador?

Kevin Quevedo estuvo en U Católica de Ecuador durante la primera parte de la temporada 2024 entre Liga Pro y Copa Sudamericana. El atacante nacional afrontó 21 partidos entre ambos certámenes en el que registró dos goles y dos asistencias en 1074 minutos. Un jugador que dejó su marca para el recuerdo de los aficionados.

Kevin Quevedo sería titular en el U Católica de Ecuador vs Alianza Lima

Este se perfila a ser el once de Alianza Lima ante U Católica de Ecuador: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero o Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.