¿A qué hora juega U Católica de Ecuador vs Alianza Lima por la vuelta de octavos de Sudamericana?

U Católica de Ecuador y Alianza Lima paralizarán al continente en este duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro blanquiazul tiene la ventaja de 2-0 por lo hecho en Matute, por lo que el 'Camarata' tratará de hacerse fuerte en su campo para remontar la llave y poner su nombre entre los 8 mejores del torneo Conmebol.

¿Cuándo juega U Católica de Ecuador vs Alianza Lima?

El partido entre U Católica de Ecuador vs Alianza Lima se juega este miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa. Ambas escuadras van por la victoria sobre los 2850 m.s.n.m., por lo que se aguarda un choque intenso de principio a fin en el país norteño.

¿A qué hora juega U Católica de Ecuador vs Alianza Lima?

Este compromiso internacional de Copa Sudamericana entre U Católica de Ecuador vs Alianza Lima inicia a partir de las 19:30 hora peruana y ecuatoriana (00:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Chile, Bolivia, Venezuela: 20:30 horas

Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 21:30 horas

España: 02:30 horas (jueves 21 de agosto)

Horario del partido de U Católica de Ecuador vs Alianza Lima.

¿Cómo llegan U Católica de Ecuador y Alianza Lima?

U Católica de Ecuador no reservó jugadores en su respectiva jornada de la Liga Pro de Ecuador ante Libertad. El marcador terminó 1-1 y el equipo comienza a complicarse en su afán de escalar a los primeros lugares de la tabla de posiciones. El 'Trencito Azul' ahora espera hacerse fuerte en la altura y remontar el marcador adverso ante Alianza Lima.

En el caso de Alianza Lima, viene de una dura noticia como la salida de Erick Noriega tras fichar por Gremio de Porto Alegre. Asimismo, dio el golpe sobre la mesa con el fichaje de Pedro Aquino a poco del cierre del mercado de pases. En cuestiones deportivas, logró imponerse en Matute y vencer 3-1 a ADT por la fecha 6 del Torneo Clausura.