Canal confirmado para ver Cienciano vs Bolívar por la vuelta de octavos de Copa Sudamericana

Todo listo para los últimos 90 minutos de la llave entre Cienciano vs Bolívar por los octavos de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega, en el que la escuadra del 'Papá' tratará de remontar el 2-0 sufrido en La Paz. Conoce dónde verlo y en qué canal lo transmitirán.

¿Dónde ver Cienciano vs Bolívar?

El partido entre Cienciano vs Bolívar por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana se verá por la señal en vivo de ESPN 2 para toda Latinoamérica. De igual manera, puedes sintonizarlo vía streaming mediante las app de Disney Plus y DGO mediante tu PC, SmarTV y teléfono móvil.

Bolívar ganó la ida ante Cienciano por los octavos de la Copa Sudamericana.

Canales de transmisión de Cienciano vs Bolívar

Estos son los canales oficiales que transmitirán los 90 minutos del partido entre Cienciano vs Bolívar por los octavos de la Copa Sudamericana 2025.

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN 2, Disney Plus

México: Disney Plus México

España: LaLiga+

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, BeIN Sports Connect

¿Cómo llega Cienciano y Bolívar?

Bolívar no afrontó su partido de la Liga Boliviana debido a que el directivo del certamen decidió programar dichos encuentros en la siguiente semana por la Copa Paceña. Justamente, en ese torneo igualó 1-1 ante Blooming al afrontar este choque con un once alternativo.

En el caso de Cienciano, tuvo descanso en la fecha 6 del Torneo Clausura, por lo que llega con reposo para el choque ante Bolívar en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. El elenco cusqueño quiere remontar la serie y hacerse fuerte en casa ante los miles de hinchas que se harán presente.