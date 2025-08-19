¿A que hora juega Cienciano vs Bolívar y dónde ver partido de vuelta por Copa Sudamericana?

Este miércoles 20 de agosto se disputa el partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2025 entre Cienciano y Bolívar. El duelo se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega a partir de las 5:00 p. m. hora de Perú y 6.00 p. m. de Bolivia. En esta nota te contamos en qué canal pasan y dónde ver la transmisión.

Tanto Cienciano como Bolívar vienen de descansar este último fin de semana. Ambos equipos apuestan el todo o nada a la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Recordemos que el ganador de esta llave se medirá contra el vencedor de la otra serie entre Atlético Mineiro vs Godoy Cruz.

¿A qué hora juega Cienciano contra Bolívar?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas el partido de Cienciano - Bolívar, por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025:

Costa Rica y México: 2:00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 6:00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 p. m.

España: 12.30 a. m. (del jueves 17).

¿ Dónde ver partido de Cienciano - Bolívar EN VIVO?

Si quieres ver el partido de Bolívar vs. Cienciano EN VIVO ONLINE GRATIS, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, tendrás que estar al pendiente de los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Disney+, ESPN2

Bolivia: Disney+, ESPN2

Chile: Disney+, ESPN2

Colombia: Disney+, ESPN2

Ecuador: Disney+, ESPN2

México: Disney+

Paraguay: Disney+, ESPN2

Perú: Disney+, ESPN2

España: LaLiga+

Uruguay: Disney+, ESPN2

USA: Fanatiz, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, Amazon Prime Video, Fubo Sports Network, ViX, Tubi, fubo Latino

¿Qué resultado necesita Cienciano para avanzar en la Copa Sudamericana?

El 2-0 que sufrió en La Paz oblita a Cienciano a ganar a Bolívar y no solo por 1-0, sino que mínimo debe conseguir un 2-0 para forzar el partido a la tanda de penales. Un marcador más amplio, como un 3-0 o 4-1 lo clasificará de forma directa.

Cualquier otro resultado como un 1-0 o empate por cualquier marcador, lo dejará fuera de la Copa Sudamericana 2025. Los imperiales de Carlos Desio sueñan con hacer historia y meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.